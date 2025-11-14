PACMA recurre la autorización del Toro Jubilo y advierte de posibles acciones penales en caso de no suspensión.

SORIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria que autoriza la celebración del Toro Jubilo este sábado 15 de noviembre en Medinaceli. La Junta concedió este jueves por la tarde el acceso al expediente del festejo, solicitado por la formación política ocho días antes, y el recurso fue presentado horas más tarde.

Según PACMA, tanto en el Ayuntamiento de Medinaceli como en la Junta de Castilla y León serían "plenamente conscientes" de que el espectáculo "carece de la preceptiva declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional' desde el año 2015", cuando el Consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico.

Así lo apreció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en primera instancia, y si bien el Tribunal Superior de Justicia revocó dicha sentencia, desde el Partido Animalista explican que "no fue porque considerara lo contrario, sino al entender que el acto recurrido, el acuerdo del Ayuntamiento de celebrar el espectáculo, no era un acto recurrible en vía judicial". Sin embargo, PACMA añade que la resolución de autorización de la Junta sí lo es, aunque es necesario agotar antes la vía administrativa, y esto es lo que acaban de hacer desde la formación política.

Advierte, además, que de celebrarse el espectáculo sería la Junta de Castilla y León la que incumpliría el Reglamento autonómico. "Además de la carencia de la declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional", que es lo que permite enmaromar y embolar al toro", PACMA asegura haber detectado "irregularidades que invalidarían la documentación presentada por el Ayuntamiento, por las que se debería haber denegado la autorización. Confian en que, ante la evidencia, la Junta haga lo que debe hacer, que es suspender la celebración del espectáculo previsto para este sábado".

Sobre el inicio del procedimiento para declarar el Toro Júbilo Bien de Interés Cultural, desde el Partido Animalista confirman que pelearán "hasta dónde sea necesario" para impedir que el espectáculo, "polémico por su crueldad y por haber causado la muerte de varios toros a lo largo de la historia (como sucedió al toro Querido en 2022)", no sea reconocido como un patrimonio que se debe preservar.