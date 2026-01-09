Unos padres de Aldeamayor recauda fondos para un vehículo adaptado para uno de sus hijos que padece una enfermedad rara

Una familia de Aldeamayor recauda fondos para un vehículo adaptado para uno de sus hijos que padece una enfermedad rara . - FAMILIA DE IBAI

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 9 (EUROPA PRESS)

Un matrimonio vecino de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), a través de la Asociación Maldita Valina, ha iniciado una campaña para conseguir un vehículo adaptado que permita a su hijo viajar de forma segura y digna, ya que el coche actual no ofrece el espacio ni la seguridad necesarios para la silla de ruedas y el equipo indispensable.

Ibai padece una enfermedad genética rara (HIBCH) y sus padres han asumido con esfuerzo los gastos de terapias y artículos ortopédicos a través de su marca de moda solidaria, pero ahora se enfrentan a una necesidad vital que no pueden cubrir por sí solos.

El vehículo adaptado con rampa y espacio suficiente permitiría no sólo desplazarse a terapias y citas médicas, sino también mantener la vida familiar con normalidad, sin poner en riesgo la seguridad de Ibai ni de quienes les acompañan.

Los organizadores de esta iniciativa recalcan que no buscan lujos, sino herramientas básicas para asegurar confort y dignidad, y agradecen de antemano cualquier contribución que se pueda hacer para acercar este proyecto a la realidad.

La búsqueda de fondos, tal y como apuntan los organizadores a través de un comunicado recogido por Europa Press, refleja la lucha constante de familias con necesidades específicas para garantizar calidad de vida y movilidad, apelando a la solidaridad de la comunidad para superar los obstáculos diarios.