El padrón de Segovia suma 116 vecinos en julio y la ciudad queda a cinco registros de los 54.000 habitantes

SEGOVIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El padrón municipal de Segovia ha continuado su tendencia ascendente durante el mes de julio, cuando se han registrado 116 nuevas inscripciones que llevan a un total de población empadronada en la ciudad de 53.995 personas, cinco empadronados por debajo de los 54.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Segovia ha destacado que la evolución en los tres últimos años confirma la tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del actual mandato municipal.

Los datos manejados por la administración local muestran que, desde mayo de 2023, cuando el padrón contabilizaba 51.724 personas inscritas, Segovia ha incorporado un total de 2.271 nuevos vecinos, y ha permitido alejar a Segovia del riesgo de descender por debajo del umbral de los 50.000 habitantes.

Esta circunstancia, de haberse producido, habría tenido repercusiones directas en la organización administrativa del municipio y en el acceso a recursos, servicios y programas de financiación vinculados específicamente al tamaño de la población, que tienen en los 50.000 habitantes una de las fronteras para dotar a cada población, desde la administración central, de unos servicios u otros.

El mantenimiento de Segovia por encima de esta cifra de empadronados ha reforzado la posición de la ciudad de cara a la obtención de fondos y competencias que dependen de dicho volumen poblacional oficialmente reconocido.

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN

El Consistorio ha incidido en que el padrón municipal es la referencia para conocer la población real de una localidad y supone un instrumento "esencial" para la planificación de los servicios públicos, la distribución de recursos y la financiación que reciben las administraciones locales.

Así, ha añadido que de su actualización y fiabilidad dependen decisiones que afectan a la vida cotidiana de los vecinos, desde la dotación de plazas escolares hasta el diseño de la red de transporte o la asignación de efectivos sanitarios.

El incremento sostenido del padrón segoviano desde 2023, con más de 2.000 nuevos residentes en poco más de tres años ha situado a Segovia en una senda de crecimiento que contrasta con las dinámicas demográficas de otras localidades de la región.

La proximidad a los 54.000 habitantes ha adquirido un valor simbólico ya que, de confirmarse la tendencia registrada durante los últimos meses con incrementos mensuales similares al de julio, el municipio podría superar esa barrera en las próximas semanas, lo que consolidaría la imagen de una ciudad en expansión demográfica.