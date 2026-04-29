La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la inauguración de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, a 29 de abril de 2026, en Zamora, - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA 29 Abr. (EUROPA PRESS) - Los países iberoamericanos crearán un observatorio sobre el bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud, orientado a promocionar estándares comunes y a cooperar frente a "los riesgos y oportunidades del entorno digital".

Así lo recoge la declaración firmada por los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, que ha tenido lugar este miércoles en Zamora.

La declaración, que será elevada a las jefas y jefes de Estado de la XXX Cumbre Iberoamericana, recoge el acuerdo de elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital.

Entre estas políticas, se incluyen obligaciones a las plataformas digitales, que deberán implementar mecanismos eficaces de verificación de edad, canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos.

La declaración destaca también la necesidad de regular los patrones de uso intensivo, como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones persistentes "para garantizar su derecho a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea".

Asimismo, en el documento, los países iberoamericanos consideran "imprescindible" profundizar en los avances alcanzados "y afrontar con determinación los desafíos persistentes y emergentes que afectan a la infancia y la adolescencia", con el compromiso de asegurar una Iberoamérica en la que todos los niños, niñas y adolescentes dispongan de entornos "más seguros, inclusivos y propicios para su pleno desarrollo, en condiciones de dignidad, igualdad y bienestar".

De este modo, los países participantes han acordado ratificar el papel del Estado en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas con perspectiva de infancia destinadas a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia, su protección integral y el disfrute pleno de sus derechos, así como la participación de las familias y la sociedad civil en dicho desarrollo.

UNA ESTRATEGIA PARA LA PRIMERA INFANCIA

Entre los acuerdos destaca también la elaboración y el desarrollo de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia que promoverá acciones de prevención, atención y apoyo psicosocial para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias. El documento recoge igualmente la promoción del derecho de niñas, niños y adolescentes a la "participación efectiva, consciente e informada" en los espacios de reflexión y desarrollo de políticas públicas, y subraya su reconocimiento como "sujetos de derecho".

Para esto, los países han encargado a la Organización de Estado Iberoamericanos (OEI) el desarrollo de una guía de buenas prácticas y metodologías que puedan ser negociadas intergubernamentalmente e implementadas en la región. Asimismo, los países de la región se comprometen a desarrollar y reforzar sus ordenamientos jurídicos e institucionales para poner en el centro la prevención, detección y atención integral de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, se considera prioritario el ámbito educativo mediante el fortalecimiento de la convivencia escolar, la implementación de protocolos de actuación, mecanismos y de reporte y seguimiento de casos.

La declaración recoge también el desarrollo de políticas en favor de la niñez y de la adolescencia a través de una inversión social pública "más equitativa, eficaz y eficiente, que tienda a la cobertura universal de los servicios sociales básicos fundamentalmente relacionados con la nutrición, la salud, la educación y la vivienda digna".