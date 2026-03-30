El Palacín de León acoge este sábado un taller infantil sobre cine. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Enmacado en las propuestas de la exposición retrospectiva sobre Carlos Saura 'Una vida tras la cámara' VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacín de León acoge este sábado, 4 de abril, 'Universo Saura. Taller de iniciación al mundo del cine', destinado a niños y niñas de entre 8 y 14 años. Se trata de una de las actividades complementarias a la exposición retrospectiva sobre Carlos Saura 'Una vida tras la cámara' que permanecerá abierta, también en el Palacín, hasta el próximo 13 de septiembre.

La muestra está organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León en colaboración con La Fábrica y El Círculo de Bellas Artes. Se trata de un taller didáctico que tiene como objetivo la educación, el fomento de la creatividad y la imaginación vinculado a la muestra.

Los participantes podrán aprender a rodar una película con cámara de fotos y animación. Se celebrará entre las 11.00 y las 14.00 horas. Para participar es imprescindible inscripción a través del correo electrónico info@imaginaleon.com o en el teléfono 630209026. La reserva de plaza se hará por orden de inscripción.

Además, los domingos del 29 de marzo al 30 de agosto se han programado a las 12.00 horas visitas comentadas dedicadas al público general. Esta actividad no precisa de inscripción previa.

Por otro lado, de martes a viernes a las 12.00 horas entre el 14 de abril y el 31 de julio se han programado recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones. En este caso es necesario reservar en el correo electrónico proetocio@gmail.com o en el teléfono 652047598. Todas las actividades son gratuitas.