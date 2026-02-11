El Palacín de León programa el Carnaval con actividades infantiles y visitas a 'Expositivos'

El Palacín de León acogerá un programa especial de Carnaval con un taller fotografía infantil y visitas a la muestra 'Expositivos 25'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Palacín de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ha diseñado un programa especial de Carnaval con un taller fotografía para niños y niñas y las visitas a la muestra 'Expositivos 25', actividades gratuitas en las que participantes y visitantes podrán acudir disfrazados.

En el marco de la programación educativa en torno a las muestras que conforman 'Expositivos 25' el próximo martes 17 de febrero se desarrollará el Taller de Iluminación, una actividad gratuita de 15 plazas dirigida a niños y niñas con edades entre los 8 y 13 años que se desarrollará en el Palacín de 11.00 a 14.00 horas.

Los participantes aprenderán fotografía, centrándose de manera especial en el retrato y la iluminación. Los menores que lo deseen podrán ir disfrazados, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La inscripción es indispensable y la reserva de plaza se realizará por riguroso orden. Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630209026.

Asimismo, la semana de Carnaval (del 17 al 20 de febrero) continuarán los recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones, a los que los participantes también podrán acudir disfrazados. Para participar en los recorridos didácticos es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652047598.

Además, los domingos 15 y 22 de febrero, a las 12.00 horas, habrá visitas comentadas dirigidas al público general. Esta actividad no precisa inscripción y los participantes que lo deseen también podrán ir disfrazados.

EXPOSICIÓN

Por otro lado, continúa abierta la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de 'Expositivos': 'Las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en treinta y seis vistas' de Eduardo Nave, 'Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve' de Filippo Poli, 'Donde estamos nosotros' de Azul G. Vargas e 'Igual que nunca' de Víctor Justel. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero.

La muestra 'Expositivos 25' da continuidad a su programa de actividades paralelas con el taller de autor 'El proyecto fotográfico: idea, proceso y presentación' a cargo del fotógrafo de reconocida trayectoria profesional Eduardo Nave, cuya obra puede verse actualmente en el Palacín de León. Nave impartirá este taller dirigido a fotógrafos y artistas leoneses, aficionados y profesionales el sábado 21 de febrero de 10.00 a 14.00 horas.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los festivos, excepto lunes, de 11.00 a 14.00 horas y los lunes está cerrado.