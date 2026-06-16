Palacio de Exposiciones de León albergará del 19 al 21 de junio la Feria León Antiq

Palacio de Exposiciones y Congresos de León albergará del 19 al 21 de junio la Feria León Antiq. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León albergará la feria de antigüedades León Antiq, que permanecerá abierta los días 19, 20 y 21 de junio y que reunirá piezas de coleccionismo, artículos vintage y antigüedades.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este martes a Julia Fernández Valdespino, de Alquimia Ferias, que organiza este evento, un encuentro en el que también ha participado José Alberto García, alcalde de San Millán de los Caballeros y diputado provincial.

La Feria reunirá a medio centenar de expositores del norte de España, además de otros llegados de Portugal y Francia que pondrán a disposición de los leoneses objetos de todo tipo como muebles, decoración, joyas, porcelanas, juguetes o piezas de bronce, entre otros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las entradas tendrán un precio de cinco euros y con ellas se podrá acceder a la Feria los tres días. El horario previsto es de 17.00 a 21.00 horas el viernes; de 10.30 a 21.00 horas el sábado y de 10.30 a 20.00 horas el domingo.