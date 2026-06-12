El Palacio Quintanar de Segovia acoge este domingo una representación contra la violencia de género - PALACIO QUINTANAR DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Quintanar en Segovia, Centro de Arte, Innovación y Diseño acoge este domingo, 14 de junio, a las 20.30 horas, la representación de Beth Moysés 'Palabras anónimas', con el objetivo de "dar visibilidad al gran problema de la violencia de género que sufren hoy en día muchas mujeres en todo el mundo".

Esta performance es una de las actividades programadas dentro del contexto de la exposición 'Palabras expandidas', comisariada por Margarita Aizpuru, y se plantea como un desfile colaborativo donde un grupo de mujeres caminará desde el Palacio Quintanar hasta la Plaza del Azoguejo, y cuyo acto central se producirá a los pies del Acueducto, según ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Beth Moysés, licenciada en Artes Plásticas por la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP) de São Paulo y Doctora por la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), es una artista experimental brasileña que, desde hace años, realiza acciones performáticas en las que mujeres anónimas participan en "rituales de sanación grupales" que contribuyen a sensibilizar a la población sobre la "gran lacra" de la violencia contra la mujer.

La fotografía, la performance, la escultura o la instalación son las herramientas que Moysés utiliza para denunciar "la violencia y el desamparo de muchas mujeres en el mundo". Ha realizado exposiciones y performances emblemáticas para algunos centros como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo DA 2 de Salamanca, el instituto valenciano de arte moderno (IVAM), la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca o El Museo del Barrio de Nueva York, Estados Unidos.