El Palacio Quintanar de Segovia acoge tres conciertos y una exposición esta semana

SEGOVIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Quintanar de Segovia avanza en su programación hacia la tercera semana del Jardín de los Sentidos con tres conciertos y la inauguración de la exposición 'Ensamble' de Pep Carrió y Fernando Beltrán.

Uno de los conciertos tendrá lugar en el Jardín de los Sentidos a las 22.30 horas de este miércoles, 15 de julio, tras modificar su hora para no interferir en otra convocatoria musical prevista en la ciudad de Segovia, un concierto de campanas, cuyo sonido haría inviable escuchar bajo la torre de San Sebastián y al fresco del Jardín al Cuarteto Goldberg y las melodías de los virtuosos italianos, desde el Barroco hasta el siglo XX, con Paganini como eje musical.

Este concierto protagonizado por el Quartetto Goldberg, prestigioso grupo de cámara galardonado con el Premio Abbiati, se organiza en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, dentro de la sexta edición del ciclo veraniego .

Es la primera vez que el cuarteto actúa en Segovia para acercar al público piezas para violín, violonchelo y viola que exploran la expresividad y la técnica de la música de cámara, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, este jueves, 16 de julio, la cita en el Jardín de los sentidos vuelve a su horario habitual de tarde-noche, a las 21.30 horas con el Ciclo de Folk, en el que actuará Raquel Ruiz Teruel, acordeonista que ofrece relatos y coplas de lavandera.

Su espectáculo de una hora de duración se acompaña de canciones tradicionales, coplas, refranes que ilustran el proceso antiguo del oficio y expresan lugares y dificultades.

El sábado, en el ciclo Palabra y Música, será el turno del dúo de folk Mapa, formado por Pablo, a la guitarra, y la voz y percusión de María Luisa, quienes recorrerán artesanías y la geografía rural al ritmo de una música "a veces identificable y siempre auténtica".

También esta semana el Palacio Quintanar albergará la inauguración de la muestra 'Ensamble', que ocupará al completo la planta de acceso al espacio y mostrará de "forma excepcional" de lo que son capaces dos creadores "infrecuentes, prolíficos cada uno en su formato y capaces de multiplicar lo artístico cuando trabajan a cuatro manos y dos mentes creativas".

Se trata del trabajo del escritor Fernando Beltrán y el artista y diseñador Pep Carrión, quienes ya han presentado sus propuestas por separado en anteriores ocasiones en el Palacio Quintanar, donde esta vez exhibirán su obra en conjunto hasta el 11 de octubre.

Como recuerda el comisario de la exposición, José María Parreño, desde hace cuatro décadas, Beltrán y Carrió han realizado proyectos en los que cada uno aportaba la pasión y el oficio propios. "Pep ha vestido con tinta las ideas de Fernando y este ha hecho hablar a las formas de Pep. Pero si solo hubiera sido eso, hablaríamos de colaboración. Decimos 'Ensamble' porque sucede como en un conjunto musical en el que se funden apasionadamente las partes y dan un resultado que no es mera suma", ha explicado.