El Palacio Real de Riofrío (Segovia) cierra dos meses para reformar su Centro de Recepción de Visitantes

Palacio Real de Riofrío (Segovia). - PATRIMONIO NACIONAL

RIOFRÍO (SEGOVIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Palacio Real de Riofrío (Segovia) cerrará sus puertas este 10 de febrero con el objetivo de completar las obras de su nuevo Centro de Recepción de Visitantes.

Estas actuaciones forman parte de un proyecto de mejora integral del Palacio, que incluye la creación del nuevo Museo del Patrimonio Natural y cuenta con un presupuesto global de 2.360.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han informado a Europa Press fuentes de Patrimonio Nacional.

El Centro de Recepción de Visitantes, cuya reapertura está prevista para abril, será objeto de obras que permitirán reorganizar los espacios dedicados a los visitantes, seguridad y taquillas, además de mejorar el acondicionamiento térmico, la iluminación y la accesibilidad. También se ampliará el mostrador y el área de acogida, se mejorarán los acabados y se renovará el mobiliario.

El Palacio continuará en obras, compatibles con la visita, hasta junio, fecha en la que finalizará el Museo del Patrimonio Natural. Este nuevo espacio permitirá comprender el valor ambiental del bosque que rodea al palacio -más de 600 hectáreas de gran biodiversidad- y ofrecerá una mirada renovada sobre la historia natural del lugar, con contenidos educativos y divulgativos para todos los públicos.

Concebido en el siglo XVIII por Isabel Farnesio, con un diseño de clara inspiración italiana, el Palacio de Riofrío permaneció deshabitado durante más de cien años y solo fue residencia ocasional de Francisco de Asís en la segunda mitad del siglo XIX y de Alfonso XII, que lo utilizó para guardar luto tras la muerte de su primera esposa, la reina María de las Mercedes. En la actualidad recibe en torno a 40.000 visitantes al año.