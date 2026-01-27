El Palacio Real de Valladolid ofrece un viaje por su historia con diez ponencias en su segundo ciclo de conferencias

El grente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe (primero der a izq); el teniente coronel Enrique Galván Alonso; el historiador Javier Burrieza y el profesor de Historia de la Arquitectura Javier Pérez Gil - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Real de Valladolid celebrará a lo largo de este año su segundo ciclo de conferencias para conocer el histórico monumento y edificio militar a través de sus protagonistas con un total de diez ponencias que ofrecen nuevos enfoques y miradas a su historia tras una "exitosa" primera edición que contó con más de un millar de participantes.

Bajo el título 'El Palacio Real de Valladolid a través de sus protagonistas' pondrá a disposición de vecinos, turistas y amantes de la historia un ciclo de conferencias con entrada libre hasta completar aforo a lo largo del año para ofrecer una "perspectiva plural" del palacio vallisoletano.

La presentación del ciclo se ha celebrado este martes en un acto celebrado en la Casa Revilla que ha contado con la participación del gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe; el teniente coronel Enrique Galván Alonso; el historiador Javier Burrieza y el profesor de Historia de la Arquitectura Javier Pérez Gil.

Precisamente, De Uribe ha remarcado que se retoma esta propuesta después del "éxito" de asistentes que registró en su debut el año pasado con el objetivo de volver a descubrir a los vallisoletanos la historia del emblemático edificio desde su particular enfoque: el de las personas que, de algún modo, contribuyeron a su devenir histórico.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la primera edición, esperemos que sea así este año puesto que este ciclo plantea una perspectiva muy interesante para los vallisoletanos", ha expresado el gerente de la FMC, quien ha explicado que las citas se repartirán a lo largo de 2026, a razón de una al mes (excepto julio y agosto) y tendrán lugar en el propio Palacio Real a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Desde miembros de la realeza, nobles y cargos militares a arquitectos e, incluso, religiosos con un importante papel en la historia de la ciudad y del país; la diversidad de enfoques y miradas que sugiere el ciclo ofrece una amplia perspectiva del Palacio Real.

Coordinado por los doctores en Historia Javier Burrieza y Javier Pérez Gil, el programa garantiza su rigor gracias a la participación de historiadores especializados en diferentes campos y épocas.

En este sentido, Burrieza ha remarcado la importancia de que este tipo de edificios emblemáticos estén al servicio de la ciudadanía para transmitir su historia y poner en valor su "maravilloso" valor cultural e histórico.

CICLO DE CONFERENCIAS

'El Palacio Real de Valladolid a través de sus protagonistas' arrancará este jueves, 29 de enero, de la mano de Isidoro Jiménez Zamora (Universidad Francisco de Vitoria) y versará sobre Isabel de Portugal cuando se cumplen cinco siglos de su coronación como emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico en virtud de su matrimonio con Carlos V, con quien tuvo, entre otros hijos, a Felipe II.

Este será, precisamente, el protagonista de la segunda conferencia, programada para el jueves 26 de febrero, en la que el historiador Jesús Félix Pascual (Universidad de Valladolid) recordará al monarca, de cuyo nacimiento en Valladolid se conmemorarán 500 años el próximo 2027.

La cita del mes de marzo, que tendrá lugar el jueves 26, será con Esther Borrego (Universidad Complutense de Madrir). En esta ocasión, la ponencia versará sobre santa Teresa de Jesús, una figura fundamental del Siglo de Oro que se alojó en el Palacio Real de Valladolid durante su visita a la ciudad para fundar el primer convento de la reforma de la Orden del Carmen que impulsó.

El jueves 30 de abril será el turno del doctor en Historia Daniel Galván, que ofrecerá una ponencia sobre Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, hijo del conocido duque de Lerma, primer duque de Uceda y valido de Felipe III.

El ciclo de conferencias pondrá el acento en el urbanismo de la mano de Luis Vasallo (Universidad de Valladolid) quien, el jueves 28 de mayo, abordará la obra y el legado de quien fuera arquitecto al servicio de Carlos V, Luis de Vega.

Antes de despedirse por la temporada estival, el jueves 25 de junio, se centrará en Juan de Zúñiga, conde de Miranda, cuyas posesiones se integraron en las dependencias reales a través de un curioso sistema: la conexión mediante pasadizos aéreos. De estos edificios, que pasaron a ser el 'salón principal' del Palacio Real, hablará Ignacio Ezquerra (Universidad de Valladolid).

El ciclo se retomará el jueves 24 de septiembre con una ponencia sobre Margarita de Austria, quien como esposa de Felipe III residió en el Palacio Real de Valladolid, donde tuvo a Felipe IV y a Ana de Austria, futura reina de Francia y madre de Luis XIV. De su figura, su espiritualidad y el ambiente cortesano de su época hablará Javier Burrieza (Universidad de Valladolid).

Le seguirá, el jueves 29 de octubre, una mirada a la historia del palacio durante la ocupación francesa a través del intendente-administrador del edificio en este periodo, Manuel Román y Carvajal. Félix Labrador (Universidad Rey Juan Carlos) analizará la situación del patrimonio real en Valladolid en esta época.

El jueves 19 de noviembre, el ciclo se centrará en la perspectiva de un histórico militar: el general Francisco de Longa, destacado combatiente en la Guerra de la Independencia que llegó a convertirse en general de Castilla la Vieja, cuya figura abordará Alfonso León (Ministerio de Defensa - IV SUIGE).

Como broche final, el ciclo de conferencias dedicará su última sesión, el jueves 17 de diciembre, a la Controversia de Valladolid, cuyo 475 aniversario conmemora este año el Ayuntamiento de la ciudad. La ponencia, a cargo de Félix Javier Martínez (Universidad de Valladolid), versará sobre este transcendental acontecimiento, considerado el germen de los Derechos Humanos, y sus protagonistas, fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda.

El ciclo de conferencias 'El Palacio Real de Valladolid a través de sus protagonistas' está organizado por la Fundación Municipal de Cultura y la Cátedra 'Palacio Real de Valladolid' del Ministerio de Defensa y la Universidad de Valladolid y cuenta con la colaboración de la Jefatura de la IV Subinspección General del Ejército de Tierra y el Grupo Metasol.