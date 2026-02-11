Palencia acogerá la gala de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía el 16 de febrero

Presentación de la gala de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Provincial de Palencia será el escenario de la entrega de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía el próximo 16 de febrero, una gala que regresa a la provincia palentina donde se celebró su primera edición en 2014.

El acto, organizado por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía con el patrocinio de Impulsa Castilla y León y el apoyo de la Diputación Provincial, reunirá a representantes del sector gastronómico, institucional y empresarial de toda la Comunidad para reconocer la excelencia de profesionales, restaurantes, productores e industrias agroalimentarias, tal y como han adelantado sus promotores durante la presentación del evento.

Con esta edición, los premios regresan a la provincia de Palencia, donde ya se celebró su primera gala, en el año 2014 en la villa romana La Olmeda, uno de los principales recursos turísticos y culturales de la Diputación y buque insignia del patrimonio histórico provincial.

En esta ocasión, el Centro Cultural Provincial toma el relevo como sede, consolidándose como un espacio idóneo para acoger grandes eventos vinculados a la cultura y la promoción del territorio.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recordado cómo la primera edición de estos premios se celebró en 2014 en la villa romana La Olmeda y ha subrayado la importancia de acoger esta cita para la provincia.

"Es un orgullo que Palencia vuelva a convertirse en punto de encuentro de la gastronomía de Castilla y León", ha expresado, motivo por el que ha señalado que acoger estos premios en el Centro Cultural Provincial permite mostrar nuestros espacios, pero también el "compromiso firme" con el sector agroalimentario y hostelero.

Por todo ello, ha puesto en valor el trabajo que realiza la Diputación para impulsar el producto local y el talento de los profesionales a través de la marca Alimentos de Palencia, porque la gastronomía es desarrollo rural, empleo e identidad de territorio.

Por su parte, el presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, Julio Valles, ha agradecido el apoyo institucional de la Diputación y su implicación para celebrar la gala.

"La Academia trabaja desde hace años para investigar, defender y difundir la gastronomía de Castilla y León, y estos premios son una muestra de ese compromiso por reconocer el talento, el producto y el territorio, siempre con la colaboración imprescindible de las instituciones", ha aseverado.

La gala servirá como escaparate del talento gastronómico de Castilla y León como elemento de promoción de imagen de Palencia como destino vinculado a la calidad alimentaria, la cultura y el turismo.

Los galardonados en esta undécima edición de los Premios Castilla y León de Gastronomía son Adrián Asensio de Cuzeo, Zamora, como Mejor Cocinero y el Restaurante Pablo, en León, como Mejor Restaurante.

Por su parte, el Mesón Asador Carlos, en Traspinedo (Valladolid) recibirá el premio como Mejor Restaurante Tradicional; Doctrinos Casa de Vinos, de Salamanca, como Mejor Local de Vinos; el Restaurante Diecinueve, de Palencia, como Revelación Gastronómica; El Pinar, de Segovia, como Mejor Industria Agroalimentaria; Miel Gran Dujo, de Palencia, como Mejor Producto Agroalimentario; Finca Torremilanos, en Burgos, como mejor bodega y Diego Muñoz de La Lobita, en Navaleno (Soria); como Mejor Sala.

También serán reconocidos Gil Martínez, del Hotel Virrey Palafox en El Burgo de Osma (Soria), que recibirá una Mención Especial Trayectoria Profesional y Alma de Carraovejas, en Segovia, Valladolid, Burgos, que recogerá el Premio Emprendimiento en Gastronomía con el apoyo de Iberaval.