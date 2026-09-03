Palencia acogerá el II Campeonato Barista de Castilla y León el 16 de noviembre

PALENCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital palentina volverá a acoger la celebración del II Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café', que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el Aula del Café.

El campeonato tiene como objetivo reconocer al mejor barista de Castilla y León, al tiempo que refuerza a Palencia como referente en formación, calidad e innovación cafetera, consolidando así la identidad de 'Palencia Ciudad del Café', tal y como ha explicado la concejala de impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación del campeonato.

"Palencia volverá a convertirse en punto de encuentro de la cultura cafetera ", ha dicho. En ese sentido, ha recordado el éxito de la primera edición, que contribuyó a visibilizar el talento profesional y la cultura cafetera de la Comunidad, tras el que el Ayuntamiento de Palencia y el Centro Tecnológico de Cereales (CETECE) vuelven a sumar esfuerzos para impulsar una segunda edición.

"El café forma parte de la identidad de nuestra ciudad. Palencia alberga dos de las principales industrias de café soluble de nuestro país. Aquí se investiga, se innova, se produce y se genera empleo alrededor de un sector con un enorme potencial", ha apuntado. Además, ha insistido en que desde el Ayuntamiento se seguirá poniendo en valor ese ecosistema, creando oportunidades para los profesionales y proyectando la imagen de Palencia allí donde se hable de café.

Por su parte, Javier Labarga, presidente del Centro Tecnológico de Cereales, ha señalado que afrontan este segundo Campeonato Barista con la ilusión de seguir creciendo y consolidando una iniciativa que representa muy bien la apuesta del CETECE por la formación, la innovación y la profesionalización del sector. "Queremos seguir dando visibilidad al talento de los baristas de Castilla y León, acercar la cultura del café a la sociedad y contribuir, junto al Ayuntamiento de Palencia, a que 'Palencia Ciudad del Café' se consolide como un referente cada vez más reconocido dentro y fuera de nuestra Comunidad", ha apuntado.

Con la presentación de esta segunda edición queda abierto oficialmente el plazo de inscripción hasta el 25 de octubre de 2026. La participación es gratuita y las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de inscripción disponible en las páginas web del Ayuntamiento de Palencia, Impulsa Palencia y CETECE.

El campeonato contará con un máximo de diez participantes: uno por cada provincia de Castilla y León y dos representantes de Palencia. En caso de recibirse más candidaturas que plazas disponibles, se realizará un proceso de selección previo mediante vídeo, en el que cada barista deberá elaborar un café Espresso y un Cappuccino Latte Art.

El escenario volverá a ser el Aula del Café, ubicada en el edificio EFIDES de Palencia, un espacio especializado y singular en España, dotado con las instalaciones necesarias para que los participantes puedan demostrar su talento en condiciones óptimas.

Durante el campeonato, los participantes elaborarán dos modalidades de café: Espresso y Cappuccino Latte Art, que serán evaluadas por un jurado compuesto por jueces técnicos y sensoriales. Se valorarán aspectos relacionados con la técnica de preparación, la limpieza, el orden y la eficiencia del barista, así como la calidad sensorial del café, incluyendo atributos como el aroma, el cuerpo, el equilibrio y la presentación.

En la modalidad de Latte Art se tendrán también en cuenta el diseño, su dificultad, definición, contraste y la calidad de la crema.

Los tres baristas mejor clasificados recibirán un premio en metálico de 600 euros y un trofeo para el campeón y sendos diplomas, además de premios de 300 y 150 euros para el segundo y tercer clasificado. FOTO: