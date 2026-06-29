Palencia acogerá en octubre el I Certamen de CyL de Jóvenes Talentos Culinarios 'Alimentos de Palencia'

PALENCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palencia acogerá el próximo 26 de octubre la celebración del I Certamen de Castilla y León de Jóvenes Talentos Culinarios 'Alimentos de Palencia' Food Experience, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Palencia y organizada por Cetece.

El certamen está dirigido a jóvenes cocineros profesionales y a alumnado de escuelas de hostelería de Castilla y León, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa surge como una "experiencia gastronómica innovadora", en la que los participantes deberán reinterpretar los productos de la marca 'Alimentos de Palencia' a través de elaboraciones "actuales, creativas y de calidad", pero vinculadas "con la tradición gastronómica del territorio".

Cada concursante deberá elaborar dos platos principales que tienen que tener como ingredientes protagonistas productos de la marca 'Alimentos de Palencia'.

Estas elaboraciones serán evaluadas por un jurado profesional, que valorará aspectos como la presentación, las características sensoriales o la técnica, pero también otros como la sostenibilidad y el aprovechamiento de las materias primas.

De este modo, el concurso permitirá mostrar la "versatilidad" de los productos palentinos y su capacidad para formar parte de propuestas gastronómicas contemporáneas, atractivas y con identidad propia.

El plazo de preinscripción ya está abierto a través de la página web de Alimentos de Palencia para seleccionar a los 18 finalistas que competirán por convertirse en el mejor joven cocinero profesional y el mejor alumno de hostelería de Castilla y León.

Los ganadores de cada categoría (profesionales y alumnos), además de un trofeo y un diploma, recibirán un premio en metálico de 1.000 euros. Además, el restaurante o la escuela de procedencia del ganador recibirá un lote de productos de 'Alimentos de Palencia' valorado en 100 euros.