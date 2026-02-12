Palencia acogerá un torneo oficial de cubos Rubik el 28 de febrero y el 1 de marzo

Archivo - Cubo de Rubik. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PALENCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo de la Ensenada acogerá los días 28 de febrero y 1 de marzo el campeonato 'Palencia con P de Pyraminx 2026', un torneo oficial de 'Speedcubing' que reunirá a participantes de distintos puntos del país, entre los que se encuentran los mejores en esta disciplina que consiste en resolver el Cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible.

Los organizadores han explicado durante la presentación que pretenden congregar en la prueba hasta un máximo de 64 competidores de todos los niveles y edades, entre los que se encuentran destacados jugadores nacionales e internacionales.

Así, han recordado que la inscripción se realiza a través de la World Cube Association (WCA), el organismo que regula estas pruebas a nivel internacional y que permite que los resultados obtenidos computen en rankings oficiales.

Por su parte, el concejal de Actividad Físico Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha destacado que el deporte también es concentración, agilidad mental, convivencia y valores, y este tipo de competiciones demuestran que "la actividad físico-deportiva va mucho más allá de los formatos tradicionales".

También ha insistido en que apostar por eventos diferentes permite atraer talento joven, generar turismo deportivo y "proyectar Palencia como una ciudad dinámica y abierta a nuevas tendencias".

En este sentido, ha puntualizado que el Ayuntamiento de Palencia seguirá apostando por abrir las instalaciones y la ciudad a nuevas disciplinas y experiencias innovadoras que conectan especialmente con la población joven.

"La celebración de 'Palencia con P de Pyraminx 2026' supone una oportunidad para diversificar la oferta deportiva y acercar modalidades emergentes como el speedcubing a nuestros vecinos", ha dicho.

Durante el campeonato, se disputarán seis modalidades, entre ellas el Pyraminx, un rompecabezas con forma piramidal elegido como elemento identificativo del evento, por su vinculación simbólica con el nombre de la ciudad y del torneo "que se ha llamado 'Palencia con P de Pyraminx' por ese motivo", tal y como han apuntado.

Junto a esta prueba, también se celebrarán competiciones con cubos clásicos en diferentes formatos, como 2x2, 3x3 o 4x4, y la competición seguirá el formato establecido para este tipo de citas de manera que en cada ronda los participantes deberán resolver cinco cubos por categoría. Tras recibir el rompecabezas, dispondrán de 15 segundos para inspeccionarlo antes de iniciar el tiempo de resolución.

La clasificación se establece mediante el promedio de los tres tiempos intermedios, descartando el mejor y el peor registro, lo que permite configurar los rankings y el acceso a las rondas finales. Además, cada participante deberá llevar su propio cubo de Rubik en perfecto estado.

El desarrollo del torneo implica además distintos roles dentro de la organización. Los mezcladores preparan los cubos con combinaciones idénticas para garantizar la igualdad entre competidores, los runners trasladan los rompecabezas hasta las mesas asignadas y los jueces supervisan cada intento, controlando tiempos e incidencias. Estas funciones son desempeñadas por los propios participantes.

El programa comenzará el sábado 28 de febrero con las primeras rondas clasificatorias y continuará el domingo 1 de marzo con las semifinales y finales de cada modalidad. La jornada se cerrará con la entrega de premios y la entrada será libre para asistir a todas las sesiones del torneo.