Palencia lidera el proyecto Space para fortalecer la integración y participación ciudadana junto a 4 ciudades europeas

Presentación del proyecto Space en la capital palentina. - AYTO DE PALENCIA

PALENCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palencia ha sido la anfitriona en el nacimiento del nuevo proyecto europeo 'SPACE', una iniciativa financiada por la Comisión Europea que pretende fortalecer la integración social y la participación ciudadana, con especial atención a la diversidad étnica, en barrios diversos de cinco países.

El Teatro Principal de Palencia ha sido el escenario de la conferencia inaugural de este programa que implicará durante dos años a administraciones, entidades sociales y equipos profesionales de España, Finlandia, Austria, Rumanía e Italia.

Además de Palencia participan las ciudades des Oulu, en Finlandia; Graz, en Austria; el condado de Botosani, en Rumanía y Milán, en Italia, junto con instituciones como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Centro Europeo de Formación e Investigación en Derechos Humanos y Democracia y la consultoría social Cidalia.

El Ayuntamiento de Palencia lidera este proyecto internacional, que centra su actuación en jóvenes, mujeres, colectivos de migrantes y responsables políticos con el objetivo de mejorar la convivencia en barrios diversos mediante metodologías de cocreación, estrategias de prevención de conflictos y procesos colaborativos de desarrollo comunitario.

El programa SPACE está orientado a los jóvenes, mujeres, asociaciones de migrantes y responsables políticos y trabajará sobre cuatro líneas estratégicas: desarrollo comunitario participativo, aprendizaje mutuo en prevención de conflictos, impacto social y comunicación.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado la importancia de que la ciudad lidere un proyecto que combina "formación, convivencia y prevención" de delitos de odio y ha explicado que se pondrán en marcha "experiencias piloto y proyectos participativos" entre los países participantes países participantes "para exportar lo que funciona en Palencia y aprender de lo que se hace en otras ciudades europeas".

DERECHIS HUMANOS,

Por su parte, Klaus Starl, del Centro Unesco para la Promoción de los Derechos Humanos a Nivel Local y Regional, ha destacado la importancia de traducir los derechos humanos internacionales a la práctica local para "prevenir la violencia de género, promover la cooperación, la solidaridad, la participación en la sociedad y la igualdad y acercar los derechos humanos a los barrios y a todos sus vecinos, sin importar su origen".

Asimismo, el jefe de la Policía Local de Palencia, David Carretero, ha insistido en el carácter innovador de la unidad de agentes tutores en el proyecto, que aportarán experiencia en intervención con menores, gestión de ayudas a víctimas de violencia de género y trabajo comunitario "y que ha despertado el interés de otras ciudades europeas", ha apuntado.

El programa de la jornada inaugural del proyecto SPACE se ha completado con la conferencia 'Barrios, diversidad y valores europeos', a cargo del Klaus Starl, y una mesa redonda sobre 'Diversidad y convivencia en barrios en las ciudades europeas', en la que participaron representantes de Palencia, Milán, Oulu y el condado de Botosani.