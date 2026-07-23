Palencia reconoce la labor "imprescindible" de los misioneros repartidos por el mundo, 207 de ellos palentinos

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía. - OBISPADO DE PALENCIA

PALENCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 207 palentinos viven y trabajan como misioneros repartidos en 40 países de América, Asia, África y Europa, normalmente en lugares castigados por la guerra y la pobreza, y "donde su labor es imprescindible para atender servicios básicos como la sanidad o la educación", tal y como ha destacado el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, durante un encuentro con los religiosos misioneros de la provincia.

El prelado ha agradecido el trabajo de todos los misioneros, especialmente el de quienes desarrollan su labor en África, "muy sacudida por oleadas de violencia", como ha afirmado Garciandía.

En la jornada celebrada este jueves, una cita tradicional de cada verano han participado cerca de una veintena de misioneros que han regresado temporalmente a España y ha contado también con la presencia del obispo emérito de Bangassou, en la República Centroafricana, el comboniano Juan José Aguirre.

El obispo emérito ha explicado cómo el relevo generacional de las misiones ya no procede principalmente de Europa, sino de las iglesias de África, Asia y América, al tiempo que ha subrayado la importancia del trabajo diario de los misioneros.

"Más allá de su labor evangelizadora los misioneros son los encargados de sostener comunidades que apenas disponen de servicios públicos desempeñando tareas de sanidad, educación y mantenimiento de escuelas, atención a desplazados y acompañamiento a la población que vive, muchas veces en zonas inseguras", ha explicado Juan José Aguirre.

El obispo emérito es cordobés pero mantiene fuertes vínculos con Palencia, donde residió siete años y ha dejado el gobierno de la diócesis de Bangassou tras 28 años como obispo y 46 de misión en África, marcados por la guerra y la violencia.

En 2017, Juan José Aguirre junto a otros sacerdotes impidió la matanza de unos 2.000 musulmanes refugiados en una mezquita de Bangassou al interponerse entre las víctimas y los hombres armados que asaltaron el templo.

"Nos dijimos, no podemos quedar indiferentes, la indiferencia nos hace cómplices", ha relatado Aguiree, quien ha rememorado otros episodios violentos, mientras ha defendido que la labor de la Iglesia sigue siendo "imprescindible en muchos lugares del mundo".