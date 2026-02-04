Palencia recupera la talla de San Lucas robada hace 45 años

La talla de San Lucas que fue robada en Astudillo hace 45 años y que ha sido localizada en Génova (Italia). - EUROPA PRESS

PALENCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una talla del evangelista San Lucas, obra que se atribuye al escultor Gil de Siloé y robada en 1979 de la iglesia del municipio palentino de Astudillo, ha regresado a Palencia tras ser recuperada en Génova (Italia), en una operación conjunta llevada a cabo la Guardia Civil y el Comando para la Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri (TPC).

Durante la presentación de la talla en el Museo Diocesano de Palencia, el Subdirector General de Registros y Documentación del Ministerio de Cultura, Carlos González, ha reconocido que ha sido una operación que es "ejemplo" de colaboración entre administraciones y cuerpos policiales, a la vez que ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para luchar contra este tipo de delitos.

Por su parte, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha mostrado su satisfacción y su agradecimiento y ha explicado que la prioridad es garantizar la seguridad de la pieza para que pueda regresar a la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo.

La recuperación de esta pieza es fruto de una investigación que comenzó en julio de 2021, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la localización de la talla de San Lucas en Italia, gracias a la colaboración de unos anticuarios, que se interesaron por la pieza cuando la vieron a la venta en una sala de subastas de la ciudad de Génova.

Los anticuarios descubrieron que se trataba de una talla robada a finales de los años 70, tras recopilar gran parte de la información que existía sobre la obra para identificarla, tal y como han explicado.

La talla de San Lucas es una escultura de madera policromada, de unos 70 centímetros de altura, que formaba parte del retablo mayor de la Iglesia de Santa Eugenia, y el día que se cometió el robo de esta imagentambién fueron robados seis apóstoles, los cuatro evangelistas, una escultura exenta y una cruz.

La Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha una investigación además de que pudo recuperar en sus archivos la denuncia presentada en su día por el párroco de la iglesia de Astudillo.

Además, gracias a la utilización de documentación y fotografías antiguas, se pudo confirmar que se trataba de la misma talla, lo que llevó a la Guardia Civil y del Tribunal de Instancia de Palencia se emitió una Orden Europea de Investigación a Italia, para que se intervenir de forma cautelar la imagen que descubrieron los anticuarios y poder iniciar así las labores de restitución a España.

Además, se solicitó la colaboración de Eurojust y la pieza fue repatriada a España el pasado mes de julio, y ha permanecido en depósito durante estos meses en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, donde ha sido objeto de estudio y de valoración de posibles daños.