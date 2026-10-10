El vallisoletano Aurelio García Macías, nuevo secretario del Dicasterio para el Culto Divino

La Iglesia de Valladolid se alegra del nombramiento de Aurelio García Macías como Secretario del Dicasterio para el Culto Divino - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Santa Sede ha comunicado al mediodía de este sábado 10 de octubre el nombramiento por parte del Papa León XIV del vallisoletano Aurelio García Macías como nuevo Secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del que era hasta ahora subsecretario.

La Archidiócesis de Valladolid ha trasladado su alegría tras conocer este nombramiento y su felicitación a Aurelio García Macías por esta nueva encomienda que recibe del Santo Padre, un "signo más de la confianza depositada por La Santa Sede en el prelado, estrechamente ligado a la Archidiócesis vallisoletana".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha felicitado a través de la red social 'X' a Aurelio García Macías, pregonero de la Semana Santa vallisoletana de 2025, tras su nombramiento por el papa León XIV como secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Carnero ha trasladado su enhorabuena al religioso, al que se ha referido como "paisano", y ha celebrado el nombramiento con un mensaje dirigido a los católicos de la ciudad. "¡Los católicos vallisoletanos estamos de enhorabuena!", ha expresado el regidor en su publicación.

García Macías, natural de Pollos, recibió la ordenación presbiteral en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Valladolid el 20 de septiembre de 1992.

Entre sus primeras encomiendas pastorales en la Archidiócesis vallisoletana, fue párroco de los municipios de Villalba de los Alcores y La Mudarra.

En la ciudad de Valladolid, fue párroco de la Unidad Pastoral Santísimo Salvador-Santiago Apóstol, así como consiliario de la Cofradía de las Siete Palabras. También fue durante casi 25 años delegado de Liturgia de la Archidiócesis y, entre 2011 y 2015, rector del Seminario Diocesano de Valladolid, en el que estudió.

Precisamente, en 2015 fue llamado para incorporarse a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en Roma, de la que ya era consultor desde el 2010.

El 27 de mayo de 2021, Su Santidad el Papa Francisco lo nombró Obispo titular de Rotdon y Subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El 11 de julio de ese mismo año fue ordenado obispo en la Catedral de Valladolid.

Recientemente, en 2025, monseñor Aurelio García Macías pregonó en la Seo vallisoletana y ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno la Semana Santa de Valladolid.