El Parador de Gredos acometerá una gran reforma integral con una inversión de 15 millones de euros. - PARADORES

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Gredos, en la provincia de Ávila, acometerá una reforma integral con una inversión de 15 millones de euros para renovar, modernizar y adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales de los clientes, así como mejorar su accesibilidad y eficiencia energética.

La actuación permitirá, además, reforzar la conservación del edificio y garantizar su continuidad como uno de los establecimientos más emblemáticos de la Red de Paradores.

Así lo ha anunciado hoy Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, en una visita realizada esta mañana al establecimiento abulense, donde ha presentado el proyecto acompañada por Ricardo Mar, secretario general de Paradores, y Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León.

"En Paradores tenemos la vista puesta ya en nuestro centenario, que celebraremos en 2028, y por eso esta gran reforma cobra un significado especial en Gredos. Este fue el primer Parador que abrió sus puertas y marcó el inicio de esta Red de hoteles y restaurantes que hoy es un referente turístico a nivel nacional e internacional. Con esta intervención queremos que Gredos cumpla cien años plenamente renovado, preparado para seguir siendo un motor de desarrollo económico y social para la comarca", ha explicado Raquel Sánchez, presidenta de Paradores.