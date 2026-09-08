Pardo alaba que CyL sigue entre "la élite" y que es la única pluriprovincial entre las primeras en las 3 competencias

María Pardo explica los resultados del informe PISA 2025 - JCYL

Pide un "análisis serio y consensuado" para implementar los cambios que permitan "enderezar un rumbo que empieza a torcerse" en España VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha destacado que Castilla y León continúa "entre la élite educativa" y ha alabado que ha conseguido mantener el liderazgo en las tres competencias evaluadas en el Informe PISA, donde ocupa "el podio", a lo que ha añadido que es, junto con Madrid, la comunidad autónoma que figura entre las tres primeras en las tres competencias evaluadas, Ciencias, Matemáticas y Lengua, y la única de carácter pluriprovincial.

María Pardo ha concluido que los resultados del Informe PISA 2025 "hablan bien de la fortaleza del sistema educativo" de Castilla y León desde el año 2009 y ha significado de hecho que es la única comunidad que se mantiene de forma continuada entre las tres primeras autonomías en las tres competencias principales evaluadas, "la única", ha reiterado.

La consejera ha reivindicado la "trayectoria de excelencia" mantenida por Castilla y León "edición tras edición" si bien ha reconocido que el Informe de 2025 ha constatado una "bajada generaliza" de puntuación en todas las comunidades autónomas, "también en Castilla y León", ha reconocido, y en los países con los sistemas educativos más robustos, una "tendencia preocupante" que, a su juicio, debe hacer pensar y reflexionar sobre el modelo educativo a nivel global.

En el caso concreto de España ha incidido en que el Informe PISA 2025 coincide en el tiempo con la plena vigencia de la LOMLOE y ha llamado a reflexionar sobre los resultados de una "ley impuesta" y "a espaldas" de la comunidad educativa que, según ha constatado, se queja de la evaluación por competencias.

Pardo ha hecho hincapié en la necesidad de realizar una "profunda reflexión" para abrir un "periodo de análisis serio y consensuado" para implementar los cambios que permitan "enderezar un rumbo que empieza a torcerse" ya que España ha caído en las tres competencias: ocho puntos en ciencias, quince puntos en lectura y diez en matemáticas.

"Es verdad que es una caída internacional, pero el deterioro español es mayor", ha incidido la consejera que ha advertido de que España no puede explicar sus resultados únicamente con la tendencia ni imputar la responsabilidad sólo a las comunidades autónomas tras lo que ha reiterado que los datos del Infome PISA 2025 dicen que el modelo educativo está fracasando y que España "ha suspendido".

Dicho esto, ha reivindicado que las cifras del Informe PISA sitúan a Castilla y León "entre los mejores sistemas educativos de España" y entre los 20 mejores países del mundo.

A modo de ejemplo ha explicado que si Castilla y León fuese un país ocuparía la posición 15 de 91 países en Ciencias con un rendimiento que supera a Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Francia, y la 15 también en Matemáticas con un rendimiento similar al de los alumnos de Austria o Dinamarca y por encima de los de "prestigiosos sistemas" como Finlandia, Suecia, Alemania o Lituania.

En el caso de lengua ocuparía el puesto 18 a nivel internacional con resultados comparables a los de países como Suecia, Austria y Suiza y por encima de los de Alemania, Dinamarca, Noruega o Países Bajos.

"A nadie se le escapa que permanecer en la élite no es sencillo, la cumbre siempre lo pone difícil", ha concluido la consejera que ha aprovechado la ocasión para felicitar a los docentes, a los equipos directivos, a los alumnos, a las familias y al resto de los profesionales de la Educación que han hecho posibles "unas cifras de nuevo muy por encima de la media nacional en cada una de las materias evaluadas".