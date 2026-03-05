Pardo defiende descalificación de VPO en Villa de Prado en Valladolid: "Ninguna irregularidad y absoluta tranquilidad"

1066138.1.260.149.20260305132514 La cabeza de lista del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, María Pardo - EUROPA PRESS

La cabeza de lista del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, María Pardo, ha asegurado que el procedimiento de descalificación de viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado es un proceso "legal que ha seguido su curso y reúne los requisitos legales para que ese procedimiento haya tenido ese resultado", motivo por el que ha defendido que no se ha producido "ninguna irregularidad" y tiene "absoluta tranquilidad".

De esta forma se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en relación con la información publicada por 'El País' sobre la descalificación de viviendas protegidas en 'Villa Gaviota' en Valladolid, una zona con "beneficiarios del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento y de técnicos autonómicos" para la cual la Dirección General de Vivienda "citó una ley franquista para facilitar que los dueños de los inmuebles pudieran sacarlos al mercado con precios mayores".

A este respecto, Pardo ha recordado que este procedimiento de descalificación ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha. "Incluso en Castilla y León lo hemos modificado y lo hemos puesto de forma un poco más rigurosa", ha ahondado.

Precisamente, ha explicado que en Valladolid se han descalificado 215 viviendas en los últimos doce años, por lo que "no es para estar preocupados".

En cuanto al procedimiento en concreto, ha explicado, procede o parte de que un funcionario solicitó un informe que "no era preceptivo porque no estaba en el procedimiento al Consistorio de la capital vallisoletana, y por tanto ni era preceptivo ni era vinculante".

Cuando esto llega a la Administración autonómica, que es la competente, resuelve un recurso de alzada en derecho y esa resolución en derecho puede ser objeto de una reclamación y de un recurso, ha precisado la cabeza de lista del partido por Valladolid.

En lo que se refiere a la normativa aplicable, ha asegurado que en Castilla-La Mancha y en Asturias también se aplica la norma de 1968 y "nadie se ha rasgado las vestiduras, como ocurre con otras leyes que también son de esa época, como la Ley de expropiación forzosa".

"LÍDER EN VIVIENDA"

Durante su intervención, Pardo también ha destacado que Castilla y León es "líder" en política de vivienda y un "referente a nivel naciones" por el trabajo que realizan los 'populares' en la Comunidad.

"Aquí trabajamos y hacemos viviendas, cosa que otros como el PSOE no hacen ya que prometieron 184.000 viviendas y todavía estamos esperando a que una sola se promueva en la capital vallisoletana", ha expresado.

Por otro lado, la cabeza de lista por Valladolid ha reclamado a los socialistas que deroguen la Ley de vivienda porque ha llevado al "desastre más absoluto" al país "a pesar de que algunos se han opuesto y por eso en Castilla y León las cosas van bien".

De hecho, ha señalado que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que crece en oferta de vivienda en alquiler, en tanto en cuanto "no se han aplicado las recetas socialistas que no han funcionado en otros lugares".

Pardo también ha aprovechado su intervención para trasladar un mensaje de "tranquilidad y esperanza" a los jóvenes y a quienes quieren una vivienda al subrayar que el Partido Popular "no se va a enredar en problemas del pasado que quieren poner el foco en aquello que no es importante".