Pardo pide a Feijóo un compromiso con la automoción y las infraestructuras de CyL

María Pardo, durante su alocución en el mitin. - PHG_MAS

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valladolid y exconsejera de Educación, María Pardo, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, un compromiso firme con la provincia para respaldar a la industria de la automoción frente a las advertencias de firmas como Renault y Michelin, al tiempo que ha reivindicado mejoras en las conexiones ferroviarias y por carretera de Castilla y León.

Durante su intervención en un acto de precampaña en el pabellón 4 de la Feria de Valladolid, en el que, entre otros, han intervenido el presidente del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y que ha cerrado el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, Pardo ha advertido de que la comunidad autónoma precisa de "autovías reales", más frecuencias y paradas de trenes para afianzarse como nodo logístico nacional, además de "igualdad de inversiones" sin "muros ferroviarios" para avanzar hacia una etapa de estabilidad y rigor tras el próximo 29 de noviembre.

Pardo ha centrado buena parte de su mensaje en la necesidad de blindar el tejido industrial vallisoletano y ha alertado sobre la situación de los proveedores y plantas auxiliares si prosiguen las políticas del actual Ejecutivo central.

Asimismo, la candidata popular ha puesto en valor el modelo de gestión del Gobierno autonómico en materias como la vivienda pública, la atracción de inversiones y el mantenimiento de servicios esenciales en educación, sanidad y prestaciones sociales mediante bajadas impositivas, un escenario que, según ha defendido, representa la antesala del cambio político que encabeza Feijóo.

A este respecto, Pardo ha recordado que la bajada de impuestos propuesta por Feijóo y ya aplicada en Castilla y León es perfectamente posible, como demuestra el hecho de que esta comunidad, a pesar de esa rebaja de gravámenes, "sigue estando entre las tres primeras en los principales servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales".

Pero además, la candidata ha pedido imaginar una España mejor, "una España donde se protejan las fronteras, donde se protejan las calles, donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedo, donde se reduzcan las listas de espera porque los médicos dejan de estar de huelga o simplemente se puede llegar a fin de mes?", ha interpelado también la candidata a los afiliados y simpatizantes que abarrotaban el escenario del mitin.

Y todo ello, como así ha insistido, es un escenario al alcance de la mano a través del voto a favor del Partido Popular y su líder nacional. "Tú eres el mejor candidato, eres un hombre decente, eres una persona de palabra, un político con experiencia y rigor que no insulta, que no roba. Viene a servir a los españoles y no a servirse de ellos. Y no lo digo yo, lo demuestran tus cuatro años de mayoría absoluta. Tu pasado es nuestra mejor garantía, porque vienes, por fin, después de ocho años infames, a regenerar España", ha sentenciado.

RECUPERAR EL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Por su parte, el candidato al Senado y alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha iniciado su intervención con la petición formal a Feijóo de recuperar el proyecto del soterramiento del ferrocarril a su paso por la capital vallisoletana, una actuación que ha calificado de "irrenunciable para los vallisoletanos".

En este sentido, Carnero ha instado a abrir una vía de diálogo institucional con la Administración central que, según ha reprochado, ha resultado imposible de entablar con el Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos de movilidad e infraestructuras estratégicas para la ciudad.

El regidor vallisoletano ha respaldado igualmente los planes de Feijóo en materia de seguridad ferroviaria y aeroportuaria, al tiempo que ha defendido la capacidad de gestión de su corporación municipal mediante actuaciones como la reubicación del carril bici en el paseo de Isabel la Católica o el impulso al polideportivo Miguel Delibes con apoyo de la Junta de Castilla y León.

El alcalde ha insistido en que el municipalismo necesita interlocución directa con el Ejecutivo de la nación y ha apelado a la unidad del partido para consolidar la candidatura de Feijóo al frente de España. "Fíjate si es así que en esta tierra que hemos inventado la autonomía municipal, gracias a Brañosera en Palencia, resulta que son incapaces de hablar con los ayuntamientos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!", ha reprochado.

Durante su intervención, el regidor ha encendido los ánimos de los asistentes cuando se ha dirigido a Feijóo al grito de "presidente, presidente, presidente", gritos que los allí reunidos han coreado al unísono y que han llevado al líder nacional a levantarse y saludar a sus seguidores.

El mitin de precampaña de los populares en Valladolid lo abría el presidente provincial y también máximo responsable de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha ofrecido firmar un "contrato" directo a Feijóo por el cual la organización vallisoletana se compromete a "dejarse la piel" a lo largo de las próximas tres semanas de campaña electoral.

Íscar ha remarcado que la formación recorrerá todos los municipios, calles y plazas de la provincia para movilizar el voto tanto urbano como del medio rural, con la convicción de que la estructura provincial está plenamente coordinada para llevar a Feijóo a la Presidencia del Gobierno y otorgar el respaldo de las urnas a María Pardo y a Jesús Julio Carnero.