Pardo Piqueras destaca que la formación en la Policía ha alcanzado su madurez con la creación del Centro Universitario

Pardo Piqueras en la inauguración este viernes en la Escuela Nacional de Policía de Ávila del quinto curso académico del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional - MINISTERIO

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha destacado este viernes que la formación en la Policía Nacional ha alcanzado su madurez con la creación del Centro Universitario de Formación de este cuerpo.

Pardo Piqueras ha inaugurado este viernes en la Escuela Nacional de Policía de Ávila el quinto curso académico del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional en funcionamiento desde 2022, periodo en el que 1.902 oficiales de Policía han obtenido el Grado en Estudios Policiales, a los que se suman los 415 que cursan en estos momentos algunos de los títulos de postgrado.

El director general de la Policía ha destacado al respecto que bajo el marco de colaboración con la Universidad de Salamanca se ha consolida ya la tercera edición del Máster en Seguridad y Función Policial y se han sumado los másteres en Ciberdelincuencia y en Derechos Humanos e Igualdad, y la primera edición del Máster en Policía Científica en colaboración con la Universidad de Alcalá.

Pardo Piqueras ha explicado que con esta estructura formativa se pretende dar respuesta "a una necesidad evidente" y ha reconocido que la sociedad demanda "hoy más que nunca" profesionales policiales "altamente preparados para desenvolverse en escenarios que son difíciles y cambiantes, donde la formación es la herramienta indispensable para ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos".

En este punto, ha destacado que cuatro décadas después de la inauguración de la Escuela Nacional de Policía, "la formación en la Policía Nacional ha alcanzado su madurez con la creación del Centro Universitario".

El director general de la Policía ha estado acompañado por el director del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, comisario principal Agustín Alonso-Carriazo; el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García González, y el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano Murillo, entre otras autoridades.

Inaugurado en octubre de 2022, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional está adscrito a las universidades de Salamanca, de Alcalá de Henares y Complutense de Madrid a través de los correspondientes convenios que han sido aprobados por las respectivas comunidades autónomas.

Además, la Universidad de Educación a Distancia (UNED) imparte títulos de grado al personal de la Policía Nacional. En estos momentos imparte docencia con la Universidad de Salamanca de los dos nuevos másteres: el de Derechos Humanos e Igualdad en el Ámbito de la Función Policial, con la Facultad de Ciencias Sociales, y el de Ciberdelincuencia en el Ámbito de la Función Policial, con la Facultad de Ciencias.

Asimismo, se ha puesto en marcha con la Universidad de Alcalá de Henares el Máster en Policía Científica en el Ámbito de las Ciencias Forenses. Además, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional planifica la expedición de dos nuevos másteres con la Universidad Complutense: el Máster Universitario en Funciones Directivas en Seguridad Pública y Privada en el ámbito de la Función Policial y el Máster Universitario en Cooperación Internacional en el Ámbito de la Función Policial.

La titulación de Grado inauguró la actividad académica del Centro Universitario con la puesta en marcha de su primera edición en el curso 2022/2023 y la actual promoción, que conforma la quinta edición del Grado en Estudios Policiales, está formada por 331 oficiales de Policía, que coinciden en su formación con otros 393 de la cuarta edición, que desde el pasado 1 de septiembre realizan la asignatura de prácticas externas en distintas plantillas con la colaboración de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Por su parte, el Máster en Seguridad y Función Policial que realizan los futuros inspectores de Policía Nacional en su segundo curso de formación en la Escuela Nacional de Policía arranca en este curso 2026/2027 con 251 estudiantes. A estos 972 agentes de la primera, segunda y tercera edición del máster se suman los 1.937 de las cinco primeras ediciones del Grado en Estudios Policiales.