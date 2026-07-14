Pardo se reúne con la Confederación de Asociaciones de Padres para abordar cuestiones de interés para las familias

La consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, se reún con representantes de Confapacal. - JCYL

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Castilla y León (Confapacal) para abordar distintas cuestiones de interés para las familias y la comunidad educativa.

Durante el encuentro, ambas partes han compartido impresiones sobre los principales retos educativos y han coincidido en la importancia de mantener una interlocución fluida y permanente que permita contar con el concurso de las familias, "garantes del éxito educativo", han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

La consejera ha agradecido la disposición al diálogo y la colaboración de la organización "para seguir dando respuesta a las necesidades de las familias y contribuir, desde la corresponsabilidad, a la mejora de la educación en Castilla y León".