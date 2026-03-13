Pardo vaticina el sexto procurador para el PP de Valladolid y rechaza lecciones de quienes quieren "bloquear"

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Valladolid, María Pardo, se ha mostrado convencida de que el Partido Popular conseguirá el sexto procurador por esta circunscripción en la que los 'populares' parten con cinco de los quince representantes que están en juego en las elecciones del 15 de marzo.

Así se ha pronunciado María Pardo al inicio de su intervención en el mitin de cierre de campaña del Partido Popular en Valladolid para arropar al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha dado las gracias por haber estado en la Comunidad a lo largo de la campaña.

"Gracias por eso pero también gracias porque todos sabemos que, a diferencia de otros líderes, tú vas a estar aquí el próximo lunes, el próximo martes y después de las elecciones", ha aseverado Pardo que ha destacado que Núñez Feijóo está "siempre" con Castilla y León y con España.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que con Núñez Feijóo en el Gobierno de España se pondrá fin a la desigualdad, a las injusticias, a la inseguridad "y a tanta desazón por tanta corrupción". "Vas a ser el próximo presidente del Gobierno de España y vas a contar para ello con Castilla y León", ha asegurado María Pardo.

Pardo ha afirmado por otro lado que ningún partido se presenta a las elecciones autonómicas del domingo como lo hace el Partido Popular, una formación que tiene "el mejor candidato, el mejor balance y el mejor proyecto de futuro".

María Pardo ha destacado que Fernández Mañueco ha dado soluciones al principal problema que tienen los ciudadanos, el acceso a la vivienda, pero "sin eslóganes", para ironizar sobre lo que ocurre alrededor del PP, en alusión al PSOE al que ha reprochado que apueste por una barrera ferroviaria en Valladolid.

"Nosotros no queremos muros, nosotros no queremos odio ni con hache ni sin hache", ha añadido Pardo que ha rechazado por otro lado lecciones "de los que se han comportado como unos cobardes" y de los que dicen que vienen a trabajar "pero lo único que vienen es a bloquear", en alusión a Vox.

"A esos les decimos justo lo contrario, aquí se viene a trabajar y aquí se viene a aportar y no se viene a abandonar a los agricultores y a los ganaderos", ha zanjado para concluir que el único "voto patriótico" en estos momentos es el que va al Partido Popular.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el primero en tomar la palabra en el mitin de cierre de campaña ha centrado su intervención en referirse "al innombrable", en alusión al ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, del que ha afirmado que a su lado John Travolta en la película de 'Grease' es San Juan de la Cruz.

"Nosotros al innombrable le echamos de Valladolid y ahora sufrimos su actitud todos los españoles y, por supuesto, los castellanos y leoneses", ha aseverado Carnero que ha tirado de ironía para afirmar que si Puente es "tan bueno" y "quiere tanto" a Valladolid debe llevar Gotion a su ciudad. "Que lo traiga ya de una vez, hombre, coño, que lo traiga ya", ha exclamado.

Por último, el presidente provincial del PP, Conrado Íscar, ha reivindicado al Partido Popular como el partido que "conoce el barro y el barrio" y como el partido que sabe que Castilla y León "no se gobierna desde un Falcon o desde un caballo", y sí "con la cabeza fría, con el corazón entregado y con los pies en el terreno".

