Una pareja de Picassent (Valencia) acusada de una ciberestafa de 3.000 euros sobre un vecino de Cantalejo

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre 40 años y ha investigado a su pareja sentimental, una mujer de 27 años, ambos residentes en Picassent (Valencia), como presuntos autores de una estafa a un vecino de Cantalejo (Segovia) a través de una aplicación de mensajería instantánea.

La operación comenzó tras la denuncia presentada por el perjudicado, quién había realizado una transferencia por valor de 3.000 euros a una cuenta bancaria instrumental.

Los presuntos autores contactaron con el denunciante a través de una aplicación de mensajería instantánea y le comunicaron que su hija tenía una deuda pendiente con ellos y que debía realizar de forma urgente el pago de 3.450 euros para evitar que las comisiones creadas por la deuda aumentaran de manera exponencial. Por ello, para evitar un perjuicio mayor, la víctima realizó una transferencia bancaria de 3.000 euros, al ser esa la cantidad máxima permitida.

Al comprobar el perjudicado que no existía tal deuda por parte de su hija y que todo podía ser una simple estafa, acudió a la Guardia Civil, que inmediatamente actuó en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sepúlveda y la entidad bancaria de la cuenta beneficiaria de la transferencia. Gracias a la rapidez de reacción, se consiguió abortar la operación y se ha podido recuperar totalmente el dinero transferido.

La estafa fue posible por el uso de datos personales de las víctimas, lo que facilitó el engaño de hacer creer al padre que su hija tenía pendiente esa deuda que podía crecer con comisiones muy altas, motivada por préstamos personales solicitados por aquella.

Para este tipo de casos, la Guardia Civil recomienda actuar con serenidad y tener precaución antes de acceder a la petición de quien solicita el dinero. Para ello, aconseja contactar con los hijos para cerciorarse de que es cierta la realidad de los hechos que describe quien intenta la estafa, y pide no realizar transferencia bancaria alguna sin previamente corroborar con sus familiares el destino de la transferencia bancaria.

Además, la Benemérita aconseja siempre no fiarse de situaciones que desde el inicio parezcan extrañas, que sean provenientes de números de teléfonos desconocidos y que pidan actuar con rapidez.