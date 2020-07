Parlamentarios del PP critican que las frecuencias de AVE, Alvia y Avant Valladolid-Madrid siguen reducidas "en un 50%"

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios del Partido Popular por la provincia de Valladolid han criticado este jueves el "engaño" por parte del presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "a los vallisoletanos", ya que aseguran que habían "anunciado que con la nueva normalidad" las frecuencias de trenes de la línea de alta velocidad se iban a recuperar pero actualmente siguen reducidas "en un 50 por ciento".

Los diputados del PP por Valladolid, José Ángel Alonso y Eduardo Carazo, y los senadores Mercedes Cantalapiedra y Alberto Plaza han atendido a los medios de comunicación este jueves en las inmediaciones de la estación Campo Grande para criticar la situación de falta de servicios de alta velocidad que sufren los en torno a 1.000 vallisoletanos y otros muchos segovianos que utilizan esta línea diariamente para acudir a trabajar a Madrid.

Según ha señalado Cantalapiedra, tanto Pedro Sánchez como Ábalos habían anunciado que con la vuelta a la normalidad las frecuencias de los trenes "iban a ir progresivamente hacia la situación inicial de antes de la pandemia" pero "a día de hoy" las frecuencias de AVE, Alvia, Avant, y media distancia que conectan Valladolid con Madrid y con el noroeste peninsular "están aproximadamente en un 50 por ciento" de lo habitual.

Con ello, ha explicado la senadora, los trabajadores que acusen a Madrid "tienen que esperar horas en la estación" de Chamartín para regresar a Valladolid, "o no regresar", porque ha añadido que actualmente el ultimo tren de alta velocidad --AVE y Avant-- que hay es el de las 20.25, cuando antes del estado de alarma había uno a las 21.30 que, ha matizado Cantalapiedra, "ya no parecía suficiente para la Asociación de Usuarios AVE de Valladolid".

"No sirve la explicación que dan de que como no hay demanda no puede haber frecuencias, porque es la pescadilla que se muerde la cola, si no hay oferta lógicamente habrá menos demanda", ha reflexionado Cantalapiedra, que ha recalcado la importancia de la alta velocidad no solo para los trabajadores sino para la "activar" la economía de la ciudad, ya que ha subrayado que también una mayor oferta de frecuencias puede favorecer la llegada de más turistas.

Además, ha aseverado la parlamentaria que los vallisoletanos están "incomunicados" por tren con pueblos de la provincia como Viana de Cega, Valdestillas o Medina del Campo y también con otras ciudades como "Burgos, Santander, Oviedo o Miranda de Ebro".

Al mismo tiempo, han denunciado los "retrasos continuos" que mantienen los trenes Alvia, pues cuando una persona coge uno de estos servicios "a cualquier destino" supone "retrasos de más de 20 minutos".

Por su parte, el diputado José Ángel Alonso ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso prepara una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar al gobierno una inversión en apoyo de los usuarios actuales y potenciales de los AVE, Avant y Alvia entre Madrid, Segovia y Valladolid.

En ese texto propondrán medidas que ya se han tratado en ocasiones anteriores, como la flexibilidad de los bonos de AVE y Avant, para que sus titulares puedan disponer de un tiempo más amplio para gastar todos los viajes. Además, se propondrá la gratuidad del aparcamiento de la estación Campo Grande para los usuarios de estos documentos de viaje y se reclamará que se considere a los Avant como "cercanías del Siglo XXI" ya que se debe tener en cuenta no solo el criterio de la distancia, sino el del tiempo, pues en "una hora y cuarto te dejan en Madrid".

Así, Alonso estima que con una inversión de entre "3 y 8 millones de euros" el Gobierno de España puede conseguir que muchas familias se queden en Castilla y León o incluso se planteen regresar desde Madrid para asentarse en sus lugares de origen y desplazarse a la capital en tren en unas condiciones favorables.

El diputado ha recordado que en el "reto de la despoblación" en ocasiones se ven políticas que "directamente no combaten este fenómeno que tanto daño hace", cuando esta inversión "con muy poquito dinero" puede revertir de manera positiva en la población de Castilla y León.

El parlamentario ha señalado que el texto de la PNL se encuentra actualmente en estudio por parte de la Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid, con los que han colaborado en este asunto, y ha recalcado que tratarán de que todos los demás grupos parlamentarios apoyen la propuesta, ya que considera que es un tema en el que deberían "estar todos juntos" al ser "uno de los retos que tiene" la comunidad.

Asimismo, Mercedes Cantalapiedra ha recordado que el Grupo Popular del Senado ha promovido ya distintas iniciativas para que la normalidad vuelva "de una santa vez" a los servicios ferroviarios.