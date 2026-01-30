Parlamentarios del PP piden la dimisión de Puente y plantean 46 preguntas sobre el estado de la vía Madrid-Valladolid

La senadora del PP por Valladolid Mercedes Cantalapiedra, junto a los diputados nacionales Eduardo Carazo y José Ángel Alonso. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios del Partido Popular en la provincia de Valladolid han reclamado este viernes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, por su "responsabilidad política" en el estado de mantenimiento de las líneas de alta velocidad y, por lo tanto, en el accidente mortal de Adamuz (Córdoba), al tiempo que los dos diputados nacionales han presentado una batería de preguntas sobre el estado de la vía Madrid-Valladolid.

Los diputados José Ángel Alonso y Eduardo Carazo y la senadora Mercedes Cantalapiedra han ofrecido una rueda de prensa sobre la gestión del sistema ferroviario por parte del exalcalde de la ciudad y actual ministro de Transportes, después del accidente en el que perdieron la vida 45 personas en Adamuz y de la comparecencia ayer en el Senado.

Alonso ha atribuido el siniestro a que "alguien ha fallado" en relación al mantenimiento de la vía de alta velocidad y se trata, a su juicio, de un error que "no era inevitable", tampoco un error "humano", como considera que sucedió en el accidente con casi 80 muertos en Angrois en 2013, sino que es "de gestión, político".

"Cuando el mantenimiento se resiente, la seguridad se resiente y luego llegan las tragedias", ha recalcado el parlamentario 'popular', que ha sentenciado que "cuando las decisiones políticas cuestan vidas alguien tiene que asumir responsabilidades", y ello debería corresponder, consideran, al ministro Puente, a quien "se le ha ido de las manos" la gestión ferroviaria.

Alonso ha recordado que la semana pasada Óscar Puente aseguró que la vía en la que se produjo el accidente de Adamuz estaba "renovada" y que "se habían invertido millones de euros, no sé si incluidas mordidas o no". Pero ahora, ha apostillado, el parlamentario, se sabe que esa renovación "no era integral" y que en la zona del descarrilamiento se había unido una vía de 2023 con otra de 1989.

Para el diputado, las familias de las víctimas de Adamuz, del maquinista de Rodalíes fallecido la pasada semana en otro accidente en Barcelona y los "miles de usuarios" de la red ferroviaria piden "verdad transparencia y un compromiso con la verdad".

Eso sí, ha apostillado que los 'populares' no van a llamar "asesinos" a los miembros del Gobierno de España como recuerda que "hacen ellos con los presidentes autonómicos del PP cuando hay catástrofes naturales".

BATERÍA DE PREGUNTAS

El también diputado vallisoletano Eduardo Carazo ha detallado la "batería" de preguntas por escrito que han registrado ambos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre la situación de las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Valladolid, que cada jornada utilizan "miles" de vallisoletanos, entre los que ellos se incluyen.

Las preguntas, ha precisado Carazo, surgen de lo que afirma que han hablado con los trabajadores de Renfe, con los usuarios y con su propia experiencia, pues este mismo jueves la senadora Mercedes Cantalapiedra ha grabado un vídeo en un tren de alta velocidad en el que resultaban visibles las vibraciones "anómalas" en un tramo.

Así, cuestionan sobre la seguridad de las vías, el estado del mantenimiento, las limitaciones de velocidad que se han conocido la pasada semana, como la aplicada en un tramo de la línea Madrid-Valladolid, en la provincia de Segovia. Así, quieren saber si el estado de ese tramo, sobre el que se ha informado "apenas unos días después" del siniestro de Adamuz "ya se conocía" por parte de los maquinistas, o la situación de otro punto que presenta problemas como el "cambio de agujas" en Viana, en este caso en la vía convencional.

Pretenden conocer también el gasto en mantenimiento tanto en vías como en otras instalaciones ferroviarias, con "datos concretos" sobre el mantenimiento, los tramos y los importes, ya que han recordado que los presupuestos del Estado llevan años prorrogados.

En este sentido, José Ángel Alonso ha recordado que "mientras Óscar Puente hablaba de trenes a 350 kilómetros por hora, mientras habla de grandes inauguraciones con mucho presupuesto" los ciudadanos se preguntan "si el mantenimiento de las vías es seguro".

En las preguntas también se cuestiona sobre si Puente pretende "recuperar las indemnizaciones por retrasos superiores a media hora" que apuntan que el ministro retiró recientemente, o sobre la auditoría de las vías de alta velocidad "que deben presentar el 5 de febrero" y la reclamación de un "Plan urgente de atención a pasajeros" cuando hay incidencias como las "muchas" que se han producido por retrasos o cancelaciones.

Como ha explicado el diputado, ahora el ministro tiene 40 días para responder a las preguntas por escrito, si solicita prórroga como suele ser habitual, aunque han advertido de que Transportes "responde a las preguntas de forma abstracta y elude el tema en cuestión", por lo que han formulado preguntas "muy concretas".

REPROCHE POR LA FALTA DE SUEÑO

Carazo ha culminado su intervención reclamando a Puente "humanidad", al tiempo que la dimisión, pues ha reprochado que ni el ministro ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudieron ayer a la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz. Pero además, ha censurado que el ministro vallisoletano asegurase en el Senado ayer que "dormía muy poco".

"Con 46 familias con fallecidos es una falta de empatía tremenda decir que duerme poco", ha apostillado.