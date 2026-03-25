Parlamento Europeo exigirá explicaciones a la Junta por la situación del Hospital del Bierzo ante la PETI de OncoBierzo

Representantes de OncoBierzo denunciaron el pasado lunes, 23 de marzo, la "desigualdad" en el acceso a la sanidad pública en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. - ONCOBIERZO

LEÓN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo exigirá explicaciones a la Junta de Castilla y León por la situación del Hospital del Bierzo, tras la petición presentada y expuesta por la plataforma OncoBierzo en Bruselas el pasado lunes día 23, que ha puesto el foco en la situación de dicho complejo hospitalario y, especialmente, en las carencias del servicio de Oncología.

La Comisión de Peticiones ha acordado mantener abierta la iniciativa, solicitar información a la Comisión Europea y requerir explicaciones a la Junta de Castilla y León. Los socialistas han subrayado que este paso supone un respaldo a las reivindicaciones de los pacientes y sitúa en el ámbito europeo una problemática que afecta no solo a El Bierzo, sino también a otros territorios rurales y periféricos.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado el resultado del debate y el papel activo del PSOE en este proceso. "Hoy damos un paso importante para que se escuche la voz del Bierzo en Europa. Que la petición siga adelante y que se pidan explicaciones a la Junta demuestra que estamos ante un problema grave que no puede seguir ignorándose", ha afirmado.

Igualmente, Cendón ha censurado la ausencia del Partido Popular en la comisión. "Es muy significativo que el PP no haya estado presente en un debate clave para la sanidad de El Bierzo. Frente a su silencio, el PSOE está donde tiene que estar: defendiendo a los pacientes y trabajando para que se actúe", ha añadido.

Por su parte, la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha señalado que la decisión europea refuerza la necesidad de actuar con urgencia. "Europa reconoce que existe un problema y ahora la Junta tiene que dar respuestas. No podemos permitir que haya desigualdad en el acceso a la sanidad en función del lugar en el que se vive", ha incidido.

Asimismo, la eurodiputada socialista Leire Pajín ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Parlamento Europeo y el impulso dado a esta iniciativa. "Desde el PSOE hemos acompañado a los colectivos y hemos impulsado esta petición para que pudiera debatirse en la Comisión de Peticiones. Hoy damos un paso importante para que Europa mire al Bierzo", ha señalado.

"DESMANTELAMIENTO" DE SANIDAD PÚBLICA

Pajín ha denunciado además el "desmantelamiento" de la sanidad pública en El Bierzo y en la España rural, donde el hospital pierde especialistas mientras se desvían más de 100 millones de euros a conciertos privados, lo que provoca incluso la interrupción de tratamientos como los oncológicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

En este sentido, ha explicado que ahora que esta reivindicación ha sido admitida y seguirá su tramitación en la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea podrá analizar en profundidad la situación.

Finalmente, el PSOE de León ha reiterado su compromiso con la defensa de la sanidad pública y han agradecido el trabajo de la plataforma OncoBierzo, cuyo esfuerzo ha sido "clave" para que esta situación llegue a las instituciones europeas y avance hacia una solución.