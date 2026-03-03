Paro- CEOE CyL ve con prudencia los datos y destaca "la resilencia" del sector empresarial para mantener y crear empleo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ve con "prudencia" los datos del paro que se han conocido este martes, que arrojan 742 desempleados más en la Comunidad el pasado mes de febrero, y que, según la patronal, "reflejan el esfuerzo y la resiliencia del tejido empresarial de Castilla y León, que continúa comprometido con el mantenimiento y la creación de empleo pese a desenvolverse en un entorno crecientemente adverso".

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la patronal destaca que en términos interanuales se mantiene una "tendencia positiva", pero el incremento mensual del paro "evidencia la fragilidad del contexto económico actual".

Asimismo, CEOE CyL ha aseverado que las empresas afrontan actualmente tres "grandes desafíos" como son "la continua escalada de costes laborales, fiscales y financieros"; la inseguridad jurídica y regulatoria por los cambios legislativos a nivel nacional, y problemas "estructurales internos" como el absentismo laboral.