Los parques de Quevedo y La Granja de León revalidan el reconocimiento ambiental de Bandera Verde

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LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los parques de Quevedo y La Granja de León han revalidado un año más el reconocimiento 'Green Flag Award', considerado uno de los principales estándares internacionales de calidad para parques y espacios verdes de uso público, lo que la sitúa de nuevo como la única ciudad española que dispone simultáneamente de dos parques con esta distinción.

El programa 'Green Flag Awards' celebra este año su 30 aniversario desde su creación en Inglaterra en 1996, cuenta con presencia en más de una veintena de países y, en la edición europea de 2026, han obtenido el galardón 201 espacios verdes de diez países, a los que se suman los 2.391 parques reconocidos este año en Reino Unido.

Según ha señalado el Ayuntamiento de León en un comunicado recogido por Europa Press, la Bandera Verde evalúa la gestión integral de los espacios y no solo su aspecto, a través de 27 criterios agrupados en ocho áreas relacionadas con "el mantenimiento, la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad, la accesibilidad, la integración con la comunidad y la planificación de la gestión".

La evaluación combina el análisis de la documentación y los planes de gestión con la inspección de los parques por parte de jueces especializados, que comprueban sobre el terreno aspectos como el estado de la vegetación y los equipamientos, la limpieza, la accesibilidad, el uso de los recursos, la adaptación al cambio climático y los usos sociales y recreativos.

El parque de Quevedo, situado en el barrio de El Crucero y próximo al río Bernesga, cuenta con una superficie de cerca de 50.000 metros cuadrados y destaca por su vegetación, con ejemplares de castaños, tilos y arces, así como por su variedad de aves y la presencia de un estanque, pavos reales y otras especies.

Por su parte, el parque de La Granja es una de las principales zonas verdes de León y combina una importante masa vegetal con espacios infantiles, zonas de descanso e instalaciones deportivas. Entre su vegetación destaca la mayor población de ginkgos del municipio, además de plátanos de sombra, arces, cedros, pinos, moreras y palmeras.

León ya fue en 2025 la única ciudad española con dos parques reconocidos de forma simultánea con la Green Flag, una distinción con la que cuentan también la Senda Mediterraneum de Málaga, el Campus de la Universidad de Navarra, ubicado en Pamplona, y el Campus de la Universidad de Huesca.