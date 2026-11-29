Belén histórico de la Familia Trebolle. - FAMILIA TREBOLLE

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de San Lorenzo de Valladolid ha abierto al público su belén histórico con una "espectacular" escenografía que ofrece un "recorrido visual y didáctico" por la vida de Jesús, una obra del maestro belenista, expresidente de la Audiencia de Valladolid y presidente de su Sección Segunda de lo Penal, Feliciano Trebolle.

Por sus características, la propuesta va más allá de un nacimiento tradicional, ya que repasa la historia evangélica desde el anuncio del nacimiento de Cristo hasta su llegada a Jerusalén, fruto de la "dedicación, la imaginación, el trabajo artesanal y la ilusión" de la familia vallisoletana.

El montaje que presenta la familia Trebolle, elaborado con técnicas tradicionales, propone al visitante recorrer los principales escenarios de la historia evangélica en este templo de la ciudad, donde además el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pronunciará el próximo 20 de diciembre el pregón de Navidad.

La instalación destaca por sus mecanismos de movimiento en las escenas de la vida cotidiana, en las que los animales comen y beben, así como por los numerosos detalles "que dan vida a cada escenario", según ha trasladado la parroquia en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los principales pasajes de la composición destacan la casa de la Sagrada Familia, los desposorios de María y José, la Anunciación y los sueños de San José, en Nazaret; el encuentro de María con su prima Santa Isabel, el mercado y la Anunciación a los pastores, en Ein Karen; la búsqueda de posada, el Nacimiento y escenas cotidianas con figuras articuladas, en Belén; y la huida de la Sagrada Familia, las pirámides y distintas estampas de la civilización egipcia, en Egipto.

Asimismo, el conjunto dedica una parte a la vida pública de Jesús en la que se representan el bautismo, las tentaciones en el desierto, la elección de los doce apóstoles, las bodas de Caná, el mar de Galilea, sus milagros, la multiplicación de los panes y los peces, la enseñanza del Padrenuestro, la resurrección de Lázaro y el pasaje 'Dejad que los niños se acerquen a mí'.

El itinerario culmina en Jerusalén, en un espacio que reproduce con detalle sus murallas y calles y que se acompaña de numerosas figuras en movimiento que recrean la entrada triunfal de Jesús.