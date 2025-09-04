Partida de 2 millones para reponer los sistemas de abastecimiento de aguas potables en los municipios afectados

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunió de este jueves, ha aprobado la declaración de emergencia de la ejecución de los trabajos de reposición de los sistemas de abastecimiento de aguas potables en los municipios afectados en los incendios producidos en el periodo estival de 2025, en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Se trata de la medida 22 recogida en el ACUERDO 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

Esta medida contempla actuaciones en materia de abastecimiento de agua y depuración, incluyendo la reparación urgente y reposición, si procede, de los sistemas de captación y conducción de agua potable a los núcleos de población afectados por los incendios.

En concreto, se ordena la inmediata ejecución de las obras por un importe hasta 2.000.000 euros correspondiendo su ejecución a la Somacyl.