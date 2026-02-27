Partido Castellano-Tierra Comunera se compromete a impulsar la devolución del Patrimonio castellano "expoliado"

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) intensificará durante la campaña electoral de los comicios autonómicos de Castilla y León su reivindicativa exigencia por la devolución del patrimonio castellano expoliado, ante la pasividad del gobierno autonómico de Mañueco y de los partidos políticos centralistas mayoritarios.

La formación castellanista arrancó la campaña electoral con un acto principal en Burgos y este viernes plantea una de sus principales reivindicaciones históricas, ya que estiman que hay cerca de 5.000 piezas artísticas, culturales, pinturas, esculturas, documentales, etnográficas, entre otras, "procedentes de las comunidades autónomas castellanas que se encuentran en colecciones, fondos privados, museos y depósitos, fuera de Castilla".

La propiedad de estas piezas, aseveran, "no está justificada y su posesión es ilegítima, y que deben ser retornadas a sus lugares de origen". Aseveran que sólo el Museo Marés de Barcelona alberga "cerca de 400 piezas de arte, fundamentalmente religioso, que fueron expoliadas durante el franquismo".

Por ello, el PCAS-TC reclama la recuperación del conjunto patrimonial cultural, monumental y artístico, procedente de las comunidades autónomas castellanas, y que se encuentra actualmente expuesto o depositado en diferentes Museos, Archivos y Colecciones Artísticas del resto de España y de otros países.

Los castellanistas pretenden con estas reclamaciones que la Junta de Castilla y León "se implique en esta reivindicación", colabore en la elaboración de un inventario "exhaustivo" de las obras de arte castellanas que se localizan en colecciones de fuera de esta Comunidad Autónoma, al tiempo que instan al ejecutivo regional a establecer las correspondientes reclamaciones que planteen un procedimiento efectivo para la Devolución del Patrimonio Artístico Castellano Expoliado, actualmente ubicado en otras comunidades españolas o en el extranjero.

Para el PCAS-TC, la reivindicación del Patrimonio Cultural y Artístico "expoliado a los pueblos de Castilla a lo largo del siglo XX", constituye un "ejercicio básico para la Recuperación de la Memoria y de la Identidad de las pequeñas colectividades rurales castellanas, amenazadas por la despoblación y el envejecimiento, y un elemento esencial para la profundización de su identidad colectiva y de su autoidentificación como comunidades".

Los castellanistas consideran que los "grandes partidos centralistas, PP, PSOE y VOX", han "evidenciado su incapacidad para dinamizar o cooperar con la recuperación del Patrimonio Cultural Castellano que fue enajenado o directamente expoliado a lo largo del siglo XX, actitud muy diferente a la de estos partidos en otras comunidades autónomas", como Aragón, donde mencionan que "han incluido en el texto de la reforma de su Estatuto de Autonomía, la exigencia de recuperar todo su patrimonio artístico enajenado".

Así, la formación comunera critica al Gobierno regional que preside Mañueco, por "su falta de compromiso político en la reivindicación de la recuperación del Patrimonio castellano expoliado, siendo incapaz de defender los verdaderos intereses de esta tierra, subordinándola a su visión partidista de un modelo cultura obsoleto e ineficaz".

EL CLAUSTRO DE PALAMOS O LOS FRESCOS DE SAN BAUDELIO

El partido menciona casos como los del 'Claustro de Palamós' o los frescos de San Baudelio de Berlanga, que fueron, "arrancados" de su lugar de origen, lo que "rompe el contexto cultural" y "descontextualiza" el objeto, pues "en un museo de Nueva York pierde su significado espiritual y social, convirtiéndose en un simple "objeto de exhibición".

También defienden que "reclamar estas piezas es una forma de reafirmar la importancia histórica de Castilla frente al olvido"; al tiempo que apuntan que su devoluicón atraerá visitantes, "lo que se traduce en empleos en hostelería, guías y restauración".

"Gran parte del patrimonio castellano salió de Castilla mediante transacciones irregulares, éticamente cuestionables o directamente ilegales durante épocas de pobreza y falta de legislación protectora. Es imprescindible que se haga Justicia al saqueador Mercado del Arte del siglo XX", han aseverado.

"Un pueblo que no conoce su pasado, ni de dónde vienen sus piedras, difícilmente puede decidir hacia dónde quiere camina", han concluído en una cita del poeta y arquitecto Joan Margarit.