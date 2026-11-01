Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del apuñalamiento mortal en Tordehumos (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil- ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha decretado este domingo prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del apuñalamiento que dejó un fallecido y dos heridos graves el sábado en Tordehumos (Valladolid) ha pasado a disposición judicial este domingo, 1 de noviembre, según ha informado la Guardia Civil.

El varón de origen indio fue detenido en la tarde del sábado en la proximidades del polideportivo de Villabrágima tras varias horas de búsqueda al tratarse del presunto autor de una reyerta en un albergue de Tordehumos, un suceso que se saldó con un fallecido y dos heridos, también de origen indio.

Los hechos se produjeron en el interior del mencionado alojamiento alquilado por un grupo de trabajadores de una empresa, según señaló la Subdelegación del Gobierno. Uno de los inquilinos, el ahora detenido, apuñaló a otros tres compañeros por una discusión.

Hasta la reyerta del sábado, los trabajadores no habían protagonizado incidentes anteriores y no constaban problemas de convivencia con los residentes de la localidad.