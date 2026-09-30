La pasarela Uniendo Moda se celebra los días 7 y 8 de octubre en Burgos con 17 firmas consolidades y 15 emergentes

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos acogerá los días 7 y 8 de octubre la cita anual del proyecto, Uniendo Moda, impulsado por la Junta de Castilla y León y CEOE como plataforma para reforzar "una moda con identidad propia, capacidad productiva y proyección nacional".

Los desfiles se celebrarán por la tarde a partir de las 18.30 horas, y el ganador del Certamen Showroom de Jóvenes Diseñadores se dará a conocer durante la clausura de la pasarela La Pasarela Uniendo Moda Castilla y León pone el foco en el diseño en su cuarta edición, con una puesta en escena más cuidada, inmersiva y contemporánea 30 de septiembre de 2026

La Pasarela Uniendo Moda Castilla y León ultima sus preparativos para celebrar su cuarta edición. Tras un año en el que la moda castellana y leonesa ha desfilado por algunos de los grandes escenarios nacionales del sector, el proyecto impulsado por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta y CEOE Castilla y León llega la próxima semana al Fórum Evolución.

La Pasarela Uniendo Moda incluye como principal novedad un cambio sustancial en el diseño. La propuesta escenográfica se concibe como "una gran caja negra: un espacio limpio, sofisticado y totalmente neutro, pensado para poner el foco absoluto en los diseños".

En esta ocasión, se reunirán las creaciones de 17 firmas consolidadas y las propuestas de 15 jóvenes diseñadores que competirán en el Certamen de Diseñadores Noveles, en dos jornadas que combinarán pasarela profesional y talento emergente.

El cartel de esta edición reunirá a nombres con trayectoria, firmas de autor y proyectos que representan distintas formas de entender la moda. Alejandro Maíllo Atelier, Ángel Iglesias, Antonaga, Atelier La Caprichosa, Carolina Gázquez, Eulalia Mateos, Fely Campo, 'Haidændsi:k', Lucía Peguero, Marae, María Lafuente, Melot Atelier, Natacha Arranz Atelier, Nathan Cubero, Raquel Tomillo, Santiago García-Didesant y Sara Santiago Design, conforman una programación que recorrerá la moda nupcial, la ceremonia, la sastrería, la artesanía textil y el diseño contemporáneo.

La mirada al futuro llegará con el Certamen Showroom de Jóvenes Diseñadores, una iniciativa con la que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y CEOE Castilla y León buscan impulsar el talento novel y contribuir al desarrollo profesional de los próximos referentes del diseño de moda en la Comunidad.

Precisamente, este certamen abrirá la programación el miércoles 7 de octubre, a las 11.30 horas, con la presentación de los estilismos completos de los 15 participantes. En esta edición competirán Daniela Gil Gómez, Paula Muñoz, Azucena Galván Robledo, Andrea Suárez Fernández, María Castrillo, Óscar de Miguel Martínez, Patricia Meléndez López, Claudia Pérez de la Iglesia, Nao Sawada, Marta González Antón, Belén Tomé Torio, Karen Herrera Bravo, Celia Alonso, Rocío Elvira y Claudia Álvarez Sánchez.

Sus propuestas, que desfilarán ese mismo día por la tarde, permitirán tomar el pulso a una nueva generación de diseñadores que trabaja desde lenguajes muy distintos, con referencias que van desde la corsetería, el ballet clásico o la reinterpretación de códigos históricos hasta el upcycling, la deconstrucción, la moda sostenible, la identidad, la diversidad corporal, el consumo o la relación entre prenda, cuerpo y emoción.

El ganador del Certamen Showroom de Diseñadores Noveles se dará a conocer el jueves 8 de octubre por la tarde, durante el acto de clausura de la pasarela.

PROGRAMACIÓN

La Pasarela se organizará cada tarde en dos bloques de desfiles. El miércoles 7 de octubre, a partir de las 18.30 horas, abrirán la pasarela 'Haidændsi:k', Melot Atelier y Marae, y cerrará el desfile de las jóvenes promesas. Tras un descanso, el segundo bloque reunirá las propuestas de Nathan Cubero, Ángel Iglesias, Raquel Tomillo, Antonaga y María Lafuente.

El jueves 8 de octubre, la jornada comenzará a las 11.00 horas con un encuentro con Silvia Fernández, una de las diseñadoras nupciales con mayor proyección nacional. Por la tarde, los desfiles se retomarán a las 18.30 horas con Lucía Peguero (ganadora del Certamen de Jóvenes Diseñadores en 2025), Eulalia Mateos, Santiago García-Didesant y Natacha Arranz Atelier. El segundo bloque contará con Atelier La Caprichosa, Carolina Gázquez, Alejandro Maíllo Atelier y Sara Santiago Design.

La cuarta edición concluirá con la entrega del premio del Certamen de Diseñadores Noveles y será Fely Campo quien ponga el broche final a una pasarela concebida como punto de encuentro entre diseñadores, empresas, profesionales, medios de comunicación y nuevos creadores.