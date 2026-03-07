Pascual (Por Ávila) aboga por facilitar vivienda a los jóvenes y revitalizar el medio rural. - POR ÁVILA

ÁVILA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, Pedro Pascual, ha puesto de manifiesto el problema existente en materia de vivienda en la provincia y ha destacado la necesidad de impulsar políticas que posibiliten el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en el medio rural, como ayudas a la reforma o rehabilitación, bonificaciones fiscales, aumentar el parque público de viviendas o fomentar el alquiler con opción a compra.

Pedro Pascual ha explicado algunas particularidades que presenta la provincia de Ávila en relación con el problema de la vivienda, dado que, por una parte, hay un importante envejecimiento del parque inmobiliario, especialmente en los municipios más pequeños, a lo que, por otra, se añade escasez de oferta, tanto en alquiler como en venta, lo que conlleva el incremento de los precios.

"Todo ello pese a haber en muchos de nuestros pueblos gran cantidad de viviendas vacías inhabitables o necesitadas de rehabilitación, fruto del abandono y de la disminución de población durante las últimas décadas", lamenta.

En este sentido, el políticoi abulense ha indicado que desde Por Ávila promoverán líneas de ayudas para la reforma o rehabilitación de viviendas en mal estado en todos los municipios, especialmente importantes para aquellos menores de 10.000 habitantes.

Además, aboga por incrementarse las bonificaciones y ventajas fiscales para la reforma y mejora de viviendas ubicadas en las pequeñas localidades, acrecentadas en el caso de jóvenes menores de 40 años.

Pedro Pascual ha destacado la necesidad de aumentar el parque público de viviendas destinado a jóvenes y familias con menos recursos (especialmente en provincias con menor población), agilizar la burocracia administrativa, incentivar la salida al mercado de las viviendas vacías e impulsar el alquiler con opción a compra y aumentar los incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda habitual.

Finalmente, el candidato de Por Ávila ha indicado que la vivienda debe emplearse también como una herramienta más para la política económica y territorial, "debe ser tarea de todos distribuir la población vertebrando el territorio para que no acabe viviendo el 80% de la población de España en una docena de provincias, por lo que también hay que trabajar mejorar comunicaciones y generar empleo en todas las provincias, especialmente en aquellas menos pobladas pero con un gran potencial como la de Ávila".

