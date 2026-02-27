'Paseos por Salamanca' ofrece tres recorridos centrados en la Escuela, la riada de San Policarpo y el Año Jubilar

El concejal de Turismo, Ángel Fernández (i) y la concejala de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín (d). - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín, y el concejal de Turismo, Ángel Fernández, han presentado la nueva edición del programa 'Paseos por Salamanca', las visitas guiadas gratuitas en las que se acerca a ciudadanos y visitantes la "riqueza histórica, monumental y humana de la ciudad a través de recorridos especializados con los que poner en valor celebraciones, lugares y personajes clave de la historia salmantina".

Del 2 al 31 de marzo, se ofrecerán tres recorridos temáticos gratuitos centrados en la Escuela de Salamanca, la riada de San Policarpo y el Año Jubilar de San Juan de la Cruz.

En esta ocasión, como ha indicado en la presentación de la nueva edición Seguín y Fernández, el programa ofrecerá pases de lunes a viernes en dos horarios, a las 12.00 horas y las 17.30 horas. Para participar en estas visitas gratuitas los interesados deben realizar su reserva previa a través de la web www.salamancaymas.es.

Los itinerarios diseñados para este programa son tres. El primero versa sobre el V Centenario de la Escuela de Salamanca (lunes y jueves). Un recorrido por el entorno donde nació una de las corrientes intelectuales más influyentes en la historia del pensamiento moderno.

"Una oportunidad para conocer las bases del derecho internacional y la economía moderna y una nueva forma de entender la dignidad humana de la mano de personajes como Francisco de Vitoria, que proyectaron Salamanca a una dimensión universal" como han apuntado desde el Ayuntamiento.

El inicio será el Punto de Información del Atrio de la Catedral y el itinerario comienza en la Plaza de Anaya, sigue por la calle Francisco de Vitoria, Libreros, Rúa Mayor, Palominos y Plaza Concilio de Trento.

El segundo recuerda el 400º aniversario de la riada de San Policarpo (miércoles). Un paseo por el recuerdo de uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Salamanca, con una mirada respetuosa a la fuerza devastadora de un río Tormes que se llevó por delante muchas vidas y parte del Puente Romano, y dejó una ciudad aislada e incomunicada.

Se inicia el paseo en el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Vera Cruz y se sigue por la calle Veracruz, Tentenecio, Puente Romano, Paseo del Progreso, Puente Enrique Estevan y Teso de San Nicolás.

El tercer itinerario recuerda el Año Jubilar San Juan de la Cruz (martes y viernes). Se conmemora así el aniversario de su canonización y el centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia, al recorrer rincones donde San Juan de la Cruz, dejó su impronta y vivió alguno de sus momentos más inspiradores.

El paseo se inicia en la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor para seguir por la calle Concejo, Plaza de los Bandos, Plaza de Santa Teresa, Compañía y Arroyo de Santo Domingo.