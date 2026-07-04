El paso elevado de La Dehesa de Pedrosillo en Ávila entra en su fase final para su próxima puesta en servicio - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ÁVILA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paso elevado de La Dehesa de Pedrosillo, en el término municipal de Ávila, entra en su fase final para su próxima puesta en servicio en el marco de una actuación que cuenta con 2,4 millones y permitirá suprimir un paso a nivel y mejorar la seguridad ferroviaria y viaria.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha visitado junto a responsables de Adif, las obras del nuevo paso superior ejecutado para la supresión del paso a nivel de La Dehesa de Pedrosillo, una actuación ya finalizada y pendiente de la preceptiva prueba de carga previa a su puesta en servicio, prevista en las próximas semanas.

En la visita han participado el jefe de área de Supresión de Pasos a Nivel de Adif, David Arenas; el subdirector de Pasos a Nivel de Adif, Roberto Muela; el director de la obra, Víctor Cuadrado, y responsables de las distintas empresas adjudicatarias, con quienes ha comprobado el resultado de unos trabajos iniciados en 2024.

La actuación ha consistido en la construcción de un paso superior que permite eliminar la intersección al mismo nivel entre la carretera y la línea ferroviaria convencional Madrid-Hendaya (línea 100), incrementando las condiciones de seguridad tanto para la circulación ferroviaria como para el tráfico rodado.

En este sentido, el subdelegado ha subrayado el compromiso del Gobierno y de Adif con la mejora continua de la red ferroviaria y la eliminación progresiva de pasos a nivel, una de las actuaciones prioritarias para reducir riesgos y avanzar hacia una movilidad más segura.

OTRAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

En la provincia de Ávila existen actualmente 16 pasos a nivel, 15 de ellos situados en la línea convencional Madrid-Hendaya (línea 100) y uno en la línea Ávila-Salamanca (línea 122), este último de carácter privado al estar ubicado en una finca particular.

Además del paso a nivel de La Dehesa de Pedrosillo, cuya supresión está ya prácticamente culminada, Adif tiene previstas nuevas actuaciones en la provincia.

En concreto, se encuentran pendientes de licitación dos proyectos en el municipio de Mingorría, mientras que otro paso a nivel en Orbita se encuentra en fase de desarrollo de proyecto, condicionado a la tramitación de Vías Pecuarias por parte de la Junta de Castilla y León.

El proyecto de Mingorría contempla la supresión de dos pasos a nivel mediante la construcción de sendos pasos superiores -uno sobre una carretera de titularidad provincial y otro sobre un camino- ubicados en puntos separados por menos de 1 kilómetro, con una inversión estimada de 3,9 millones de euros. Por su parte, el paso a nivel de Orbita es el último de la provincia considerado de riesgo alto, por lo que su eliminación supondrá un avance significativo en términos de seguridad.

Asimismo, Adif ha adjudicado recientemente una actuación de mejora de la protección en el paso a nivel de Velayos, con un presupuesto de 365.000 euros (importe sin IVA), que permitirá dotarlo de señalización luminosa y acústica, dado que actualmente únicamente dispone de señal de 'stop'.

Las actuaciones en pasos a nivel responden a criterios técnicos como la intensidad del tráfico ferroviario y viario, factores que determinan tanto la prioridad de las intervenciones como su modelo de financiación, que puede ser asumida íntegramente por Adif o cofinanciada con la administración titular de la vía afectada.

La eliminación de pasos a nivel constituye una de las principales líneas de actuación de Adif para reforzar la seguridad en la red ferroviaria, al evitar los puntos de cruce entre trenes y vehículos o peatones.

Además, estas intervenciones favorecen una explotación más eficiente de la red, al permitir la circulación de trenes a mayor velocidad en estos tramos.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de España y Adif continúan avanzando en la mejora de la seguridad y la modernización de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Ávila.