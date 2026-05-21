El Patio Chico de Salamanca acogerá del 14 y al 18 de julio los cinco conciertos del IX Festival Internacional de Jazz

Presentación del IX Festival Internacional de Jazz de Salamanca - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Patio Chico de Salamanca acogerá entre el 14 y el 18 de julio la novena edición del Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento con cinco conciertos programados con entradas a seis euros para la zona de sillas y entrada libre el resto del espacio hasta completar el aforo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que los conciertos son uno de los "grandes atractivos" que tiene la ciudad y ha recordado que el público viaja para "consumir cultura".

El primero de los conciertos tendrá lugar el martes 14 de julio a cargo de la Barcelona Jazz Orchestra (16 músicos) con el saxofonista de Nueva Orleans Jesse Davis como invitado, que interpretará la música de Benny Carter para gran orquesta. La Barcelona Jazz Orchestra ha actuado en escenarios de medio mundo, desde grandes Festivales europeos hasta el prestigioso Lincoln Center de New York, como han indicado los organizadores.

El miércoles día 15 será el turno para el pianista genovés Dado Moroni presentando su proyecto Dado's Oscars, que ofrece al público su interpretación en clave actual de los dos tríos que hicieron famoso al pianista canadiense Oscar Peterson, el de los años cincuenta, que incluía al guitarrista Herb Ellis y al contrabajista Ray Brown y el de los años sesenta, en el que la guitarra fue reemplazada por la batería de Ed Thigpen. Su repertorio consta de algunas de las composiciones originales de Peterson y de versiones personales.

El festival continuará el jueves 16 con el concierto de Samson Schmitt Trio + Ludovic Beier. El francés George 'Samson' Schmitt es un guitarrista Manouche, que ha formado parte de diversos grupos como 'Les Enfants de Django', 'The Django All Stars' con los que ha actuado en locales y festivales de máximo prestigio, como el Hollywood Bowl o el Kennedy Center.

Ya el viernes 17 de julio será el turno para Peter Beets Trio + Gideon Tazelaar. Peter Beets es un pianista de Jazz holandés que ha trabajado con músicos como Chick Corea, Wynton Marsalis, Toots Thielemans, Benny Golson o Kurt Elling. Ha ganado varios premios internacionales, como el Pall Mall Swing Award, el Princess Christina Award el Prix Martial Solal en Francia y el Concours de Solistes de Jazz en Mónaco. Gideon Tazelaar es un joven saxofonista tenor holandés, actualmente radicado en Nueva York, reconocido por su virtuosismo y un estilo que sigue la tradición de grandes maestros como Sonny Rollins y Coleman Hawkins.

La edición del festival internacional de Jazz de Salamanca finalizará el 18 con la actuación de la cantante británica Emma Smith quien, a pesar de su juventud, goza ya de una experiencia diversa y extensa, actuando en todo tipo de escenarios, desde el O2 Arena hasta los principales clubs de Jazz de la ciudad de Nueva York, colaborando con figuras 'pop' como Michael Bublé, Robbie Williams o Georgie Fame, y músicos de jazz como Jeremy Pelt o Wayne Escoffery.

Smith ha sido ganadora del premio Rising Star Award (London Music Awards), del premio Worshipful Company of Musicians, Young Jazz Musician of the Year y ha sido finalista en el Montreux Jazz Voice Competition y nominada en la categoría Jazz Vocalist of the Year en los Parliamentary Jazz Awards.