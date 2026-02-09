El Patio de las Tabas de Valladolid, "difícil de encontrar en otra ciudad", ilustrará el cupón de la ONCE del día 18

Presentación del cupón de la ONCE ilustrado con una imagen del Patio de las Tabas de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Patio de las Tabas' del antiguo convento de Santa Cruz de las Comendadoras de Santiago --actualmente Centro Comercial 'Las Francesas'-- de Valladolid, un lugar que como ha definido el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, es "difícil de encontrar" parecido en otra ciudad, protagonizará el cupón del sorteo de la ONCE del próximo 18 de febrero.

Pérez, acompañado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, ha presentado el diseño del cupón que saldrá a la venta para el miércoles de la próxima semana.

El regidor vallisoletano ha agradecido a la organización nacional de ciegos lo "mucho" que tiene presente a Valladolid en sus cupones, ya que en los últimos años ha recurrido a eventos o lugares de la capital en varias ocasiones, como la ceremonia de entrega de Los Goya de 2024, el festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) o la calle Santiago, justo la arteria principal desde la que se accede al patio de Las Francesas.

Además, ha avanzado que próximamente el cupón estará ilustrado por un motivo relacionado con el 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid, que se acaba de cumplir en enero de 2026.

En definitiva, Carnero ha subrayado que el cupón diario, "además de ser un elemento de solidaridad" actúa también como "publicidad" de los eventos y lugares de la ciudad.

El delegado del ONCE, por su parte, ha incidido en que Valladolid tiene "muchos" lugares "especiales" y su organización quiere contar "más de lo que a menudo puede".

La elección del Patio de las Tabas responde, ha explicado, a que es uno de los lugares que son "un símbolo de las personas" que viven en Valladolid y lo conocen, por lo que pretenden divulgar su existencia para las personas que "todavía no tienen la suerte" de saber sobre él.

Incluso, ha matizado, también puede que lo den a conocer más entre los propios residentes en Valladolid. "Eso nos pasa en todos los pueblos, que los que vienen de fuera se preocupan más de conocer lo nuestro a veces que nosotros mismos", ha reflexionado.

El 'patio de las Tabas', ubicado en el interior del antiguo claustro del convento de las Comendadoras de Santiago (fundado en 1487), se realizó en 1537 por el arquitecto Fernando de Entrambasaguas, con estilo gótico, y está formado por figuras geométricas compuestas la mayoría por huesos. Concretamente se utilizó una parte del astrálago de animales de pezuña, especialmente de cordero, que se denomina 'taba', lo que dio origen al nombre con el que se conoce a este lugar en la ciudad.

Como recuerdan fuentes de la ONCE y del Ayuntamiento, la arquitectura popular castellana ha empleado tradicionalmente las tabas de animales. "En este sentido, este patio es un ejemplo único de ornamentación tradicional, que hoy funciona como reclamo turístico y punto de interés cultural en pleno centro histórico. Los huesos aparecen fijados con mortero y formando recuadros, con una decoración de tipo geométrico, y se disponen en forma de espiga", han añadido.

El conjunto del antiguo convento, y por extensión el claustro del Patio de las Tabas, es un Bien de Interés Cultural (BIC), que fue declarado en 1967, reflejo de su valor histórico y artístico para la ciudad. Recientemente, a finales de 2022 y principios de 2023, el espacio que es de titularidad privada pero de tránsito abierto al público en horario comercial fue sometido a una rehabilitación por parte de la Junta de Castilla y León.

CUPÓN DIARIO

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.