Patrimonio autoriza la intervención en la Atalaya de Montejo de Tiermes (Soria) para su rehabilitación

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado la intervención para la rehabilitación la Atalaya de Montejo de Tiermes, en Soria, que está promovida por el Ayuntamiento de la localidad.

Los trabajos, según informa la Junta, consisten en la consolidación de la atalaya, con rehabilitación y consolidación de fábricas originales de piedra, tanto exterior como interiormente, con eliminación de revocos de morteros de cemento gris, parches, pegotes etc.

Asimismo, se contempla la reposición de elementos sueltos o huecos con piedras originales y morteros de cal natural entonados; los enfoscados con morteros de cal natural como revestimiento de los muros de piedra, paramentos remontados para la construcción de la cubierta del palomar, sobre la fábrica original de la atalaya, de forma que se diferencien los dos tipos de construcción, atalaya y palomar.

Para devolver a la construcción su estado más original se abrirá el acceso original que se encuentra cegado, y se recuperará su uso para el acceso al interior, se procederá al cierre del portillo actual, que se realizó en época reciente para usar el edificio como palomar, se dotará de un pequeño mirador a modo de elemento de comunicación con el entorno y de desarrollo turístico.

Asimismo, se harán dos escaleras, una exterior, hasta la puerta original, y otra interior, de forma ligera y de acero corten.

INSTALACIONES

En cuanto a las instalaciones, se dotará de evacuación de aguas del interior de la atalaya al exterior, así como preinstalación de acometida eléctrica.

Se urbanizarán las zonas exteriores del entorno de la atalaya, y se llevarán a cabo limpiezas y saneamiento de la roca natural sobre la que se cimenta y arranca la construcción.

Finalmente se colocará la señalización y cartelería explicativa del elemento fortificado, historia y usos del edificio, entorno y su relación con el territorio dentro del conjunto de atalayas.

La Atalaya de Montejo de Tiermes es un Bien de Interés Cultural, incluido en la Declaración Genérica de Castillos, referida a todos los castillos de España cualquiera que sea su estado de ruina.

El proyecto sigue el criterio de la restauración de un edificio original, con el criterio de mínima intervención, respetando los materiales y los modelos originales hasta donde lo permita su estado de conservación, buscando su recuperación arquitectónica y constructiva, para su habilitación para otros usos como los turísticos.