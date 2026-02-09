Patronales del noroeste harán un plan director gemelo del Corredor Atlántico Norte para agilizar las actuaciones

De izqueirda a derecha: el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites; el presidente de la FELE, Juan María Vallejo y la presidenta de la FADE, María Calvo. - EUROPA PRESS

LEÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las patronales de Asturias, Galicia y León elaborarán un plan director digital del Corredor Atlántico Norte gemelo que prevén tener acabado de cara al otoño con el objetivo de avanzar en la ejecución de las iniciativas pendientes y poder cumplir los plazos del plan de la Red Básica del Corredor Atlántico Norte en España, con horizonte 2030.

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Juan María Vallejo, tras mantener una reunión de coordinación y seguimiento del Corredor Atlántico Norte en la capital leonesa en la que han puesto de manifiesto la "unión patronal sin ninguna fisura".

Según ha explicado Juan María Vallejo, el plan director gemelo servirá para concretar en qué estado se encuentran las actuaciones, las previsiones de ejecución y el estado en que se encontrarán las iniciativas en 2030.

Tras mantener en los últimos meses reuniones en Galicia, Asturias y León, las patronales van a ir un paso más allá y las siguientes paradas para serán en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en la sede de la CEOE en Madrid en primavera y, posteriormente, el próximo 23 de junio, en Bruselas.

La labor se intensificará en los próximos meses, según ha señalado María Calvo, ante la sensación de "urgencia" tras años de reivindicaciones y "atrasos" en las infraestructuras del noroeste en comparación con otras zonas del país.

Así, se establece una hoja de ruta común para poner al noroeste español "en el foco" y que el territorio no se quede "relegado" a otros lugares en el desarrollo del ferrocarril y su conexión con carreteras y puertos para poder ser salida a Europa y a América.

Juan Manuel Vieites ha destacado que la ejecución de las infraestructuras previstas en el plan de la Red Básica del Corredor Atlántico Norte es un "clamor empresarial" en Galicia, ya que es una herramienta "clave" de presente y de futuro. "El Corredor Atlántico no puede esperar más. Hay que acelerar esas inversiones. Necesitamos un servicio ferroviario eficaz y seguro", ha apostillado.

Además, se ha referido a las "inaceptables" incidencias registradas recientemente en el sector ferroviario, que se encuentra sumido en un "caos" que no puede continuar en los mismos términos. "Tenemos que hacer los deberes. Hay que apostar firme por el noroeste; estamos en una situación desfavorable", ha señalado.

Las patronales consideran que el noroeste cuenta con puertos, aeropuertos y nodos intermodales, pero las principales y más urgentes carencias pasan por el desarrollo de una infraestructura ferroviaria competitiva, especialmente para el transporte de mercancías y el desarrollo de infraestructuras que permitan la intermodalidad de los puertos de las regiones del noroeste con el ferrocarril.

Para las organizaciones empresariales resulta esencial la incorporación efectiva del noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el Gobierno y, en particular, a la iniciativa 'Mercancías 30' al mismo ritmo que el resto del territorio.