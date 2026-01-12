PCAS-TC apostará, en sus propuestas electorales, en la "repoblación" después del "gran fracaso" del PP

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha señalado que apuesta en su programa electoral, de cara a las "inminentes" elecciones autonómicas en Castilla y León, por la "repoblación", ya que consideran que "debe ser la prioridad absoluta de las acciones del gobierno", después del "gran fracaso" del Partido Popular en la Junta.

En un comunicado recogido por Europa Press ha planteado las principales líneas que recogerá su programa electoral en cuanto a la lucha contra la despoblación, en la que "una estrategia eficiente, moderna, participativa e inteligente" se puede "convertir en un instrumento dinamizador del territorio rural, de su sociedad y comunidades, y de la fijación de población joven en los pueblos".

El PCAS-TC se ha referido al "gran fracaso" de las políticas del Partido Popular durante los "40 años", enfatizan, que se ha mantenido al frente del Gobierno autonómico. En este tiempo, Castilla y León "ha perdido el 75 por ciento de su población en 65 años" y, desde el final de la dictadura, se ha reducido significativamente el "peso demográfico" de Castilla y León comparado con el resto de España, al tiempo que es la comunidad "más envejecida de España y Europa".

El PCAS-TC critica además la "negligencia y apatía" que la Junta de Castilla y León "manifiesta en la lucha contra la despoblación rural, ya que los gobiernos del PP han sido incapaces de redactar una Estrategia de Reto Demográfico para la Comunidad Autónoma o de aprobar una Ley de medidas contra la Despoblación, como si que hay hecho comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón por poner un ejemplo".

"La dejadez de la Junta de Castilla y León en materia de Lucha contra la Despoblación, es tal que ninguna de sus diez Consejerías ni de sus 76 direcciones generales incluye en su denominación contenidos sobre demografía, lucha contra la despoblación, reto demográfico, repoblación rural", han lamentado.

Los castellanistas del PCAS-TC se muestran "convencidos" de que "el escaso interés que manifiesta la Junta de Castilla y León por la Repoblación Rural" se traduce en "las patéticas cifras que el Partido Popular de esta Comunidad Autónoma dedica a reto Demográfico". Así, estiman que, de los 15.715 millones que el gobierno regional "gastará" en 2026, sólo 15 millones de euros se dedican a beneficios fiscales para residentes en el medio rural.

También señalan que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dedicó en 2025 a proyectos innovadores en municipios rurales de Castilla y León "5 millones de euros".

"ESCENARIO DE OPORTUNIDADES"

El PCAS-TC se ha mostrado "convencido" de que el territorio rural "de toda Castilla" es "un escenario de oportunidades atractivo para jóvenes, empresas, autónomos que quieren hacer de los pueblos y comarcas de Castilla y León un lugar donde desarrollar un proyecto de vida", siempre y cuando los servicios públicos, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, las comunicaciones, la digitalización y la cultura, la vivienda o el empleo sean opciones de calidad cotidianas y no retos inasequibles para la mayor parte de la población rural.

El PCAS-TC añade que exigirá "medidas claras, transparentes, financiadas y que han sido exitosas en otros ámbitos, para revertir de despoblación rural y el envejecimiento en las comarcas de Castilla y León".

Así, mencionan entre sus propuestas la creación de una Consejería de Lucha contra la Despoblación y el Envejecimiento en el Territorio Rural "que concentre y coordine todas las acciones a desarrollar para impulsar la repoblación rural"; abordar la Ordenación del Territorio mediante la comarcalización; evaluar los Servicios "ecosistémicos" que presta el territorio rural "agua, sumideros de carbono, materias primas, alimentos, naturaleza, paisaje, biodiversidad, entre otros".

En materia de vivienda recogerán medidas para la movilización de pisos y casa vacías; y en materia económica, mecanismos de "fiscalidad Diferenciada y Ayudas Directas". También proponen fortalecer las Comunidades Rurales; priorizar a las empresas, personas y entidades rurales en el aprovechamiento de los recursos del territorio; y una apuesta por la "Digitalización y Servicios Públicos", así como el "blindaje de servicios básicos", una "cuota cero rural" que bonifique el 100 por ciento de la cuota de autónomos durante los primeros 36 meses para quienes un negocio en municipios rurales.

El PCAS-TC se muestra convencido de que el territorio rural de Castilla y León, "con medidas ambiciosas e innovadoras, pegadas a la realidad de nuestros pueblos, es un espacio atractivo e interesante para la repoblación rural" y además con una apuesta por la comarcalización para una "reorganización territorial efectiva que aborde los desafíos de la despoblación".