El PCAS-TC presenta su programa electoral y llama a romper con 40 años de "apatía y resignación"

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha presentado oficialmente su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, en las que concurre en las nueve provincias de Castilla y León, al tiempo que ha animado a "romper con 40 años de apatía y resignación" en el Gobierno de la Junta.

En un comunicado recogido por Europa Press, el partido castellanista explica que su programa incluye 234 medidas concretas de ámbito autonómico y provincial, tras realizar un diagnóstico de la situación actual de la comunidad que, a su juicio, "no ofrece dudas".

"La comunidad no puede seguir perdiendo población, tejido productivo, talento joven y peso político mientras los partidos del turno, ya sea desde el Gobierno de la Junta o desde el central, se limitan a administrar su decadencia", han criticado.

Tras cuatro décadas de gobiernos del PP, han insistido, la comunidad está "envejecida y exhausta, con jóvenes que emigran y servicios públicos muy debilitados". Frente a ese modelo "a todas luces agotado, el PCAS-TC plantea una alternativa clara".

En su programa, que plantea la vivienda como un derecho "y no un lujo", se plantean medidas para movilizar viviendas vacías, se ampliará el parque público y se impulsará un Pacto Intergeneracional para que nadie tenga que abandonar su pueblo por no poder pagar un alquiler. El objetivo es que los jóvenes "puedan emanciparse en su tierra".

En sanidad y educación, parten del "compromiso inequívoco" de plasmar "límites legales" a las listas de espera, reversión de privatizaciones y refuerzo de la atención primaria rural y urbana; una escuela pública fuerte e inclusiva, arraigada en cada comarca, con comedores de proximidad y profesorado bien valorado y remunerado.

En el modelo económico apuestan por la industria, la innovación y la creación de valor añadido. "Más inversión en I+D, apoyo decidido al campo y a la transformación, en nuestra propia tierra, de sus productos agrícolas y ganaderos", han destacado. "Castilla y León no puede seguir siendo un territorio de sacrificio al servicio de intereses lejanos", han recalcado.

COMARCALIZACIÓN

La vertebración territorial a través de la comarcalización y la movilidad son también prioritarias. "Ningún pueblo quedará aislado y se defenderá una red ferroviaria que conecte la comunidad de forma eficaz con el resto del país y de Europa", han reflexionado.

El programa incorpora, además, medidas contra la corrupción y en favor de la transparencia, junto a una política demográfica que combina natalidad, retorno de talento e integración vinculada al desarrollo local.

La formación castellanista plantea un proyecto estructurado en torno a tres grandes ejes tales como "financiación justa y refuerzo de los servicios públicos; lucha decidida contra la despoblación; y defensa de la identidad, del territorio y del patrimonio natural y cultural de Castilla y León".

En cuanto a financiación y servicios públicos, el PCAS-TC defiende "un nuevo modelo de financiación que garantice la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales en toda la comunidad, con independencia del código postal de residencia".

El programa incide en la necesidad de una estrategia contra la despoblación "real", por una "ruralidad transformadora, basada en incentivos fiscales, mejora de las infraestructuras y conectividad digital total, con el objetivo de atraer talento y fijar población en el medio rural".

También propone un Plan de Retorno dirigido a los ciudadanos que emigraron en los últimos años, con incentivos para facilitar su regreso y el acceso a empleos de calidad.

Entre las medidas destacadas en soberanía energética y desarrollo territorial figura también que los beneficios derivados de la energía producida en Castilla y León reviertan directamente en su sociedad y contribuyan al desarrollo económico e industrial de nuestro territorio.

En definitiva, el PCAS-TC subraya que no se presenta "para gestionar la inercia" sino que "lo hace para cambiar el rumbo", como una oportunidad para "dejar atrás la resignación de una vez por todas y recuperar la prosperidad de Castilla y León y el bienestar de su ciudadanía".



