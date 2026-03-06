El PCAS-TC presenta sus propuestas para "un futuro esperanzador para los jóvenes y el medio rural" de CyL

De izquierda a derecha, el secretario general y candidato de PCAS-TC a la Presidencia de la Junta, Luis Marcos; el secretario de la agrupación de Burgos, Óscar Palma; y los miembros de la candudatura por Valladolid Javier Villafañe y Roberto Quintanilla - PCAS-TC

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PCAS-TC y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Marcos, y el candidato nº 1 por Valladolid, Javier Villafañe, han comparecido este viernes en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana para desgranar un programa de "rescate social y territorial" para ofrecer un "futuro esperanzaddor para los jóvenes y el medio rural".

Luis Marcos ha insistido en sus mensajes de la campaña del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), que la formación castellanista ha destacado en un comunicado recogido por Europa Press que están "centrados en convencer a la ciudadanía de que esta tierra tiene enormes oportunidades y un futuro esperanzador, siempre que se dé un giro profundo, derrotando la mediocridad de los partidos de siempre y apostando por un castellanismo reivindicativo, social, ruralista, feminista, comunero y verde".

El programa busca fortalecer la comunidad de Castilla y León, "devolver el protagonismo a los ciudadanos, garantizar que la riqueza que genera esta comunidad revierta en sus pueblos y habitantes, y ofrecer un futuro esperanzador para los jóvenes y el medio rural, frente al desapego por Castilla y León que evidencian los grandes partidos centralistas y la fragmentación territorial y el debilitamiento social que prometen las opciones localistas y provincialistas".

"No podemos conformarnos con el abandono que padece Castilla, exigimos una comunidad fuerte, con financiación justa, orgullosa de su identidad, que lidere la construcción de una economía social endógena y autocentrada, que frene el saqueo de nuestros recursos agropecuarios, y de nuestra energía, que retenga el talento de nuestros jóvenes y que revierta las políticas de la despoblación y el envejecimiento", ha reflexionado.

Por su parte, Javier Villafañe ha hecho hincapié en la necesidad de una política que "entienda Valladolid" no solo como un centro institucional e industrial, sino como una "provincia diversa que sufre el desmantelamiento de sus servicios".

"No queremos ser una sucursal del gobierno central ni una oficina vacía de la Junta; queremos una Valladolid donde se pueda vivir, emprender y envejecer con dignidad", ha afirmado Villafañe.

COMPROMISOS CON VALLADOLID.

El PCAS-TC propone soluciones concretas para los problemas que asfixian a la provincia, como un Plan de Retorno Joven que promueva ayudas directas al alquiler y bonificaciones fiscales para empresas locales que contraten a jóvenes de la provincia, frenando la sangría de talento hacia otras regiones.

Proponen un blindaje sanitario rural y urbano, con una propuesta de garantía de apertura de consultorios locales en toda la provincia y refuerzo de las urgencias en la capital para acabar con las listas de espera interminables.

En cuanto a la Transición Energética Justa plantean la defensa de "un modelo de renovables que respete el paisaje y genere beneficios directos en los municipios de Valladolid, rechazando los megaproyectos que no dejen riqueza en la zona".

En cuanto a las infraestructuras de transportes, se propone exigir la mejora inmediata de las conexiones por tren, con una reivindicación de la línea de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, y autobús entre los pueblos de la provincia y la capital, facilitando la movilidad diaria de los trabajadores y estudiantes.

En cuanto a patrimonio y turismo proponen un Plan de rehabilitación urgente de monumentos y castillos de la provincia para convertirlos en motores económicos y culturales, recuperando nuestro orgullo castellano.

Asimismo, apuestan por un apoyo al comercio de barrio y de pueblo, con deducciones en el tramo autonómico del IRPF para autónomos y pequeños comerciantes que mantengan la persiana abierta en zonas con riesgo de exclusión comercial.

Durante su intervención, el candidato vallisoletano ha recalcado que los vallisoletanos están "cansados de promesas que se olvidan al cruzar el Pisuerga". El PCAS-TC, ha subrayado "es la única fuerza que no debe favores a Madrid ni a los grandes despachos".

"Nuestra única lealtad es con los vecinos de Medina, de Peñafiel, de Tordesillas y de cada barrio de nuestra capital. Es hora de que Valladolid despierte y exija lo que es suyo por justicia y por historia", ha precisado.