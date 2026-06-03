El PCAS-TC ve el nuevo pacto entre PP y Vox como una "nefasta noticia" para Castilla y León

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera ha advertido este miércoles de que el nuevo pacto entre Partido Popular y Vox, una "reedición de la coalición" que ya se dio entre 2022 y 2024, supone una "nefasta noticia" para Castilla y León que temen que ahondará en los problemas estructurales de la comunidad.

En un comunicado recogido por Europa Press, los castellanistas han manifestado su rotundo rechazo ante el reciente acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, prevista para la próxima semana, y la formación de un nuevo Ejecutivo de coalición en Castilla y León.

Para la formación comunera, este pacto supone una "nefasta noticia que condena a la comunidad a cuatro años más de parálisis, sumisión política e ineficacia de gestión".

El PCAS-TC ha advertido de que "las más de 300 medidas anunciadas por ambas formaciones no abordan las necesidades reales de la ciudadanía y seguirán ahondando en los graves problemas estructurales que arrastra Castilla y León desde hace décadas".

Según los castellanistas, el regreso de Vox al Gobierno autonómico, "esta vez asumiendo competencias camufladas en áreas de servicios sociales bajo una supuesta 'Desregulación'", eso, temen, "solo servirá para tensionar la convivencia social y desviar el foco de las urgencias de la región".

"Asistimos a un nuevo reparto de sillones que no piensa en el futuro de nuestra tierra, sino en las estrategias de supervivencia política de los despachos estatales", ha denunciado la formación castellanista.

"El modelo económico y social que plantean PP y Vox perpetúa el olvido del medio rural, la falta de industrialización y el abandono de nuestros jóvenes, obligados masivamente a la emigración", han continuado.

Para el Partido Castellano-Tierra Comunera, el anterior "experimento de coalición entre ambas fuerzas" ya "demostró su incapacidad para frenar la sangría demográfica o para reindustrializar las provincias castellanas".

El PCAS-TC ha insistido en que las carteras asignadas --como Agricultura y Ganadería o Cultura y Turismo-- "se utilizarán nuevamente como escaparates ideológicos en lugar de como herramientas para dinamizar la economía local y proteger a los profesionales del campo y del sector cultural".

Asimismo, los castellanistas alertan sobre el peligro de importar "marcos políticos ajenos a la realidad del territorio, como las llamadas cláusulas de prioridad nacional", que a su juicio, "solo buscan ocultar la incapacidad de la Junta para generar empleo de calidad y fijar población de manera efectiva".

COMPROMISO CON EL FUTURO DE CASTILLA

Frente a un Gobierno regional que consideran "agotado y entregado a la extrema derecha", el PCAS-TC reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos de proximidad, la sanidad rural, la vivienda digna en los pueblos, el medio ambiente y un tejido industrial sostenible y propio.

La formación asegura que mantendrá una postura de vigilancia absoluta y de oposición social y política para exigir soluciones reales a los problemas históricos de las nueve provincias de la comunidad.