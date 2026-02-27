Un peatón ebrio camina por el viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid y provoca el choque de tres vehículos

Imagen de archivo del viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un peatón en estado ebrio que caminaba por el paso elevado del Arco de Ladrillo de Valladolid ha provocado la colisión de tres vehículos y un ocupante de uno de ellos ha precisado traslado a un centro hospitalario, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

El suceso se ha producido en torno a las 6.15 horas, cuando un joven de 18 años caminaba por el Arco de Ladrillo, por lo que un vehículo se ha visto obligado a frenar y ha provocado la colisión con otros dos implicados. Como consecuencia del accidente, se ha evacuado a una persona al Hospital Clínico Universitario.

Tras el accidente se ha desplazado al lugar la Policía Municipal, que ha sometido al peatón a la prueba de alcoholemia, que ha arrojado una tasa positiva de 0,4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La Policía Municipal ha denunciado al joven por cruzar de forma indebida sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tener en el accidente que se ha producido.