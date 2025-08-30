La pedanía de Valloria (Soria) estrena un nuevo espacio de 'coworking' tras una inversión de 240.000 euros - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado junto al presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, José Ramón Ruiz, y la concejala del Ayuntamiento de Las Aldehuelas, Nadia García, el nuevo espacio de coworking de la pedanía de Valloria, puesto en marcha este verano gracias al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local) del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Este proyecto, que se adjudicó por 240.000 euros, ha podido realizarse por la aportación económica del Gobierno a través de los fondos Next Generation EU, según ha destacado el representante gubernamental, lo que ha permitido rehabilitar un edificio municipal para dotar a la localidad de un espacio de teletrabajo "moderno y eficiente".

De esta forma, se ha mejorado la eficiencia energética y la accesibilidad del inmueble, y adaptado sus instalaciones a las necesidades de la sociedad actual.

UN VERANO CON TELETRABAJO

Durante la visita, el subdelegado del Gobierno ha puesto el foco en que la importancia de este tipo de iniciativas se ha puesto de manifiesto de "inmediato", puesto que este mismo verano, cuatro personas han podido teletrabajar desde Valloria gracias a las instalaciones de este 'coworking', lo que demuestra el papel que puede desempeñar este tipo de infraestructuras para fijar población en el medio rural y facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional en entornos alejados de los grandes núcleos urbanos.

También ha destacado que este centro simboliza la apuesta del Gobierno por el futuro de los pueblos, por la digitalización y por la igualdad de oportunidades.